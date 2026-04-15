Escritor mexicano participa en encuentro literario en Paraguay

La situación y los retos de las nuevas generaciones de escritores en América Latina fueron abordados en Asunción, durante un encuentro encabezado por el autor mexicano Emilio Antonio Calderón, quien participó en una charla sobre literatura joven además de presentar su libro Casa Sola.

Fue en la Casa Bicentenario de la Literatura Augusto Roa Bastos, donde el escritor ofreció la conferencia “Panorama de la literatura joven mexicana”, en la que compartió su visión sobre el contexto actual para los autores emergentes.

Explicó que existe una generación cada vez más interesada en la creación literaria, aunque señaló que el crecimiento de esta escena convive con distintos obstáculos estructurales. Entre ellos mencionó factores sociales como la desigualdad y la gentrificación, que pueden limitar el acceso de nuevas voces a espacios de publicación y difusión.

Ante este panorama, el autor destacó el papel que han comenzado a desempeñar las editoriales independientes y la autopublicación como alternativas para que escritores jóvenes den a conocer su trabajo.

A ello se suma el uso de herramientas digitales que, según indicó, han contribuido a ampliar las posibilidades de acceso y circulación de la literatura.

En el encuentro también se abordó la importancia de las ferias del libro y de las presentaciones literarias como espacios de intercambio entre autores y lectores.

Calderón consideró que estos foros permiten fortalecer la comunidad literaria y fomentar el interés por la lectura. Previo a su participación, visitó la Radio Nacional del Paraguay, donde habló sobre su trayectoria y su obra Casa Sola, publicada en febrero de 2024.

El libro reúne 21 relatos escritos a lo largo de cinco años y aborda temas como la soledad, el aislamiento y la búsqueda de identidad.

El evento fue organizado por la plataforma cultural Urumbe plataforma cultural, con el apoyo del Centro Cultural de la República El Cabildo, con el propósito de generar un espacio de diálogo entre la literatura joven mexicana y la paraguaya.

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JVR