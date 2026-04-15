Prioridad, preservar acervo de Poniatowska

LA PRESIDENTA Claudia Sheinbaum, subrayó ayer la relevancia de preservar el legado documental de la escritora mexicana Elena Poniatowska, quien comentó a La Razón que a pesar de recibir ofertas económicas de universidades de Estados Unidos para venderlo, se “quedará para ser donado” en el país.

“Lo importante es resguardar todo el acervo de Elena”, expresó ayer la Presidenta de la República, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, al referirse sobre el valor cultural de sus archivos, que incluyen crónicas, testimonios y registros clave de la vida pública del país.

El acervo se exhibirá por primera vez en la muestra Elena Poniatowska Amor. Archivo personal, que estará abierta a partir del próximo sábado en el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México.

El Tip: La muestra reúne cerca de 500 piezas que serán exhibidas en el Museo del Estanquillo a partir del próximo sábado.

La mandataria Claudia Sheinbaum también habló del encuentro que sostuvo recientemente con la escritora de La noche de Tlatelolco, a quien reconoció por su vigencia intelectual.

Con admiración recordó que, la también periodista, está por cumplir 94 años. “Está completamente lúcida”, afirmó al describir la conversación que tuvo lugar en Palacio Nacional hace unos días.

El encuentro también incluyó a la actriz y activista Jesusa Rodríguez, donde abordó diferentes temas vinculados con la historia reciente del país.

La Presidenta relató que la charla giró en torno al movimiento estudiantil de 1968, episodio que la autora documentó en su obra y que forma parte central de la memoria política nacional.

Durante su intervención, la mandataria destacó el vínculo personal que mantiene con la autora. “Ella conoce a mi madre, además, fue parte del movimiento del 68”, expresó, al situar la conversación en un contexto generacional e histórico.

Añadió que el diálogo abordó ese episodio clave de la vida política y cultural del país y subrayó la cercanía de la escritora con los procesos sociales de esa época.

La titular del Ejecutivo Federal también compartió un momento que reflejó el carácter de la escritora. Narró que, al ofrecerle apoyo para trasladarse dentro del recinto presidencial, la autora rechazó la asistencia de alguien . “Casi se ofende cuando le preguntaron”, dijo Sheinbaum Pardo al enfatizar la autonomía y fortaleza de la escritora a pesar de su edad.