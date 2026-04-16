Avanza la creación del fondo Angélica Arenal; alistan muestra

La digitalización del vasto acervo del muralista David Alfaro Siqueiros, que es el corazón de la Sala de Arte Público Siqueiros (SAPS) tiene un avance de 70 por ciento en los fondos documentales y 60 por ciento respecto a lo fotográfico. Además, se prevé que el próximo año se cree un nuevo fondo del archivo de Angélica Arenal, viuda del artista y figura clave en la difusión y preservación de su obra. Se le dedicará una amplia exposición para reconocer sus aportaciones.

Este 2026 se estima que se termine la digitalización completa de las más de 300 obras del creador.

El Dato: David Alfaro Siqueiros, junto con Angélica Arenal, recopiló, generó y preservó documentos y publicaciones relacionados con su pensamiento político y sus teorías artísticas.

“En los últimos años ha habido muchos avances con respecto a la instalación de una bóveda climatizada para resguardar todo este material, así como la renovación del equipo de conservación. Se han ingresado ahí más de tres mil expedientes, sobre todo del tema de política y arte, que ya pasaron por procesos de limpieza, organización, clasificación y registro. En coordinación con el Cencropam (Centro Nacional Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble) se han restaurado fotografías, documentos hemerográficos, revistas, folletos y carteles”, detalló en entrevista telefónica con La Razón Paola Santos Coy, directora de la SAPS.

El valioso acervo del Centro de Investigación y Documentación Siqueiros resguarda siete fondos principales; entre éstos, el documental, el sonoro, el bibliográfico y el que se integra de fotografías. Como parte de las labores de preservación, la biblioteca personal del artista ya ingresó a la bóveda climatizada con estanterías con rieles, pues por mucho tiempo no estuvo resguardada así.

El Tip: Antes de fallecer, el muralista donó su archivo personal, que desde 1969 se resguarda en la Sala de Arte Público Siqueiros.

Uno de los proyectos cruciales es la conformación del fondo de Angélica Arenal, primera directora de la Sala de Arte Público Siqueiros y quien creó el archivo más importante del artista al recopilar notas de periódicos, cartas, telegramas, bocetos y fotografías, por ejemplo.

“Hay avances que tienen que ver con la organización, la limpieza, la clasificación y el registro de un fondo enfocado en el trabajo de gestión y de escritura de Angélica Arenal con el plan del siguiente año anunciar la creación del fondo, junto con una exposición”, compartió.

Paola Santos Coy explicó que el avance de este proyecto es de 25 por ciento, en lo referente a la limpieza, la clasificación y el registro.

“Es una figura central para Siqueiros y que para la Sala de Arte Público y La Tallera también tiene un papel muy relevante, porque fue la primera directora. Es quien organiza cineclubes, exposiciones. Desde su propia voz y acción contribuyó decisivamente en la formación, organización y resguardo de un acervo, además de impulsar iniciativas culturales de amplio alcance”, resaltó.

Paola Santos Coy, quien está a cargo de la SAPS y La Tallera desde septiembre de 2025, tiene también en puerta proyectos expositivos, como una videoinstalación que se inaugurará en La Tallera el próximo 30 de mayo. Además, a la par, presentará el 16 del mismo mes una exhibición colectiva con obras de 10 artistas bajo el título de Floresta, que toma como punto de partida las obras que el muralista creó en la década de los años 70. Mientras que en El cubo de la Sala de Arte Público Siqueiros estará la propuesta de Rafiki Sánchez, quien trabaja temas relacionados con la ecología, la corporalidad y el territorio.

Para enlazar programas con el acervo de Siqueiros impulsará un proyecto que en una primera entrega se enfocará en el estudio de la anatomía animal.