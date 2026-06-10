Franz Mayer muestra por primera vez su colección completa de Durero

La muestra incluye una versión de Inteligencia Artificial con la que el público puede interactuar con el artista.

El Museo Franz Mayer comienza las celebraciones por su 40 aniversario con una exposición que por primera vez muestra su colección completa de Alberto Durero, la más importante de América Latina, en la que hace un enlace entre pasado y presente al exhibir obras emblemáticas del famoso artista del Renacimiento con una versión de Inteligencia Artificial (IA) del creador a la que el público puede preguntarle sobre su vida, sus obras o la época en la que vivió.

Durero: el primer artista viral incluye, por ejemplo, El monstruo marino, piezas de la emblemática serie La vida de la virgen, entre estas el grabado La Virgen de la media luna o La glorificación de la Virgen, que fue la estampa que estuvo envuelta en una polémica por las reproducciones que hizo Marcantonio de las obras del artista con su firma, pero sin pagarle ninguna regalía. También están el libro Trata de las proporciones humanas, del que se muestran dos páginas, la serie del Apocalipsis, que son algunas de las más icónicas de la colección.

En la imagen (izq.) La adoración de los pastores. y la Presentación el niño en el templo. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

“Me atrevo a decir que la obra maestra que tenemos en la colección es Némesis, un grabado que hace cuando recién está regresando de su segundo viaje a Italia. Es una diosa de la fortuna con los símbolos del premio y del castigo y que vuela sobre unas vistas de paisaje que recuerdan directamente los paisajes italianos. También tenemos la serie de La vida de la Virgen; especialmente para el arte de la época virreinal fue muy significativo. De esta serie derivaron los retablos de las iglesias de la Mixteca Alta, de Yanhuitlán, la Tulyehuaca, de Teposcolula; incluso éste, por cómo se describe que era muy probablemente el retablo perdido de la primera catedral de México, pudo haber tenido influencia de esa misma serie”, explicó el curador Abraham Villavicencio.

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También se incluyen obras tempranas como la representación del regreso del hijo pródigo.

“Es muy admirable, porque está hecha sobre madera, pero uno ve el trabajo de línea y pareciera que ya está pensando en cómo va a reinventar el grabado sobre metal”, indicó.

CRISTO llevando la cruz. ı Foto: Armando Armenta|La Razón

Dado que el Franz Mayer busca ver hacia el futuro, como lo comentó su directora, da la bienvenida a un Alberto Durero hecho con IA. En la demostración, Polina Stroganova, coordinadora de Programación Cultural del Goethe-Institut Mexiko, le preguntó al artista virtual cuál era su primer grabado, éste le respondió: “Aunque tengo muchos grabados, es considerado el primero uno de 1492”.

El Franz Mayer también inaugura la exposición Alemania. Revoluciones de arte y ciencia, una antesala de las celebraciones de los 60 años del Goethe-Institut Mexiko. La muestra igual hace un cruce entre pasado y presente, ya que se intervienen sus salas de la colección permanente para ponerlas en diálogo con piezas de artistas alemanes. Son 41 piezas de 13 creadores, detalló Stroganova.