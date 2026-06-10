Lamentan que plantón de CNTE afecte a museos

LA DIRECTORA del Museo Franz Mayer, Giovana Jaspersen, aseguró que el paro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores (CNTE), que ha llevado un plantón al Centro Histórico de la capital del país y múltiples marchas, ha afectado a las instituciones culturales, por lo que espera que esta semana se solucione la situación.

“Creo que las instituciones estamos tan afectadas como las personas y eso ha sido claro. La semana pasada, no tengo claro el número final, me quedé que iban 10 museos que habían cerrado en el Centro Histórico. Nosotros no nos vimos en la necesidad de cerrar. Todos estamos tratando de estar lo más seguros posible”, dijo ayer en conferencia, luego de presentar el programa de exposiciones de aniversario.

El Tip: Museos como el Nacional de Arte o el Palacio de Iturbide siguen cerrados por el campamento de la Coordinadora.

Jaspersen dijo tener “aún la esperanza de que pueda mejorar, que esta semana pueda haber algún tipo de solución. En caso de que no fuera así, nuestra responsabilidad es seguir complementando la seguridad, la alerta y lo equipos de seguridad”, indicó.

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Agregó que el ambulantaje de avenida Hidalgo que tapa la vista de la fachada del recinto, también ha afectado.

“Nosotros en algún momento preguntamos cuánto iba a durar, porque nos tomó un poco por sorpresa. Originalmente se nos dijo que dos semanas, después de eso no hemos tenido respuesta, obviamente nos afecta”, dijo.

Respecto al Mundial de Futbol, Jaspersen indicó que no hay un pronóstico sobre los visitantes que llegarán al museo, dado que 95 por ciento de sus visitantes son nacionales.

“És la primera vez que lo diré abiertamente, no sabemos y creemos que está bien no saber. En relación al turismo tampoco sabemos muy bien cómo se va a comportar el centro de la ciudad. Los números que se esperan en el Fan Fest del Zócalo, que está muy cerquita, son tremendos. No sabemos en realidad qué tantas personas que quieren ver futbol van a ir a los museos”, dijo.