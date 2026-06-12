Obra Fiesta de compromiso une teatro y movimiento

LA PUESTA Fiesta de compromiso rompe las convenciones tradicionales del teatro al prescindir completamente del diálogo e incorporar el lenguaje corporal y sonidos programados, para abordar las complejidades de las relaciones familiares.

“Hay una voz en off, una grabación en la que nos podemos adentrar más hacia los pensamientos de cada uno de los personajes, y el resto es completamente movimiento. En estos sentimientos que, de pronto, son más desbordados, encontramos en el movimiento esta posibilidad de comunicar algo que a lo mejor no diríamos en una fiesta o en una reunión enfrente de otras personas”, explicó en entrevista con La Razón Gaby Castillejos, quien interpreta a una dama de honor que desencadena una relación inesperada con el padre de la protagonista, añadiendo todavía más tensión en las vísperas de una fiesta que celebrará la familia que esteraliza la obra.

El Tip: En la obra, Francisco Mena y Mónica Bejarano son los padres de Elisabetha, la mujer comprometida.

Para la actriz, este montaje también ha significado el regreso a sus inicios artísticos, pues comenzó su formación como bailarina. “Los proyectos que había hecho últimamente no llevaban tanto peso en esta parte dancística, entonces, sí ha sido muy lindo reconectar, expresar con mi cuerpo”, comentó.

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Respecto a su personaje, Gaby Castillejos dijo que es “una mujer completa y vulnerable que trata de ser resiliente. Todo el tiempo en esta dualidad de saber que no está haciendo lo correcto, que tiene que terminar”.

Fiesta de compromiso

Cuándo: hasta el 12 de julio

Dónde: Foro Shakespeare (Zamora 7, Cuauhtémoc, Condesa, CDMX)

Horario: 20:30 horas