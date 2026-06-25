Conservatorio Nacional de Música: Festejo y pendientes

El próximo 1 de julio el Conservatorio Nacional de Música cumple 160 años de existencia, entre festejos y pendientes, como las revisiones para “detectar otro vicio oculto que haya podido quedar después de las últimas remodelaciones”, el proceso de inventariado y la catalogación de su valioso archivo histórico y los trabajos rumbo a un nuevo plan de estudios adaptado a la realidad actual, aseguró a La Razón su directora, Gladys Zamora.

Sobre las goteras que han evidenciado los estudiantes tras la primera etapa de rehabilitación del inmueble, la directora dijo que “ha sido un trabajo en conjunto con la subdirección, la Secretaría de Cultura y el INBAL. Seguimos haciendo una constante revisión de las instalaciones para no encontrar más desperfectos”.

El Dato: En el Conservatorio Nacional de Música se hizo impermeabilización de azoteas, mantenimiento al sistema eléctrico y de iluminación y sustitución de luminarias.

Apuntó que uno de los grandes desafíos en este 160 aniversario y años venideros es que los alumnos tengan herramientas para enfrentarse al mundo laboral.

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“Pensando en el presente, uno de los mayores retos que enfrentamos es comprender el espacio laboral que tenemos hoy en el arte. Parte de lo que el Conservatorio busca es que nuestros estudiantes tengan las herramientas para salir a un mundo que está cambiando constantemente, lo podemos pensar desde la Inteligencia Artificial, los recursos tecnológicos.

“El reto es que nuestros estudiantes puedan dialogar con este presente, que podamos abrir espacios más allá de la interpretación y composición. Entender la pluralidad que tiene el campo laboral, que haya cabida para la docencia e incorporar otros repertorios”, comentó.

Por este motivo, actualmente se realizan labores para actualizar el plan de estudios. “Ahora estamos trabajando arduamente con la subdirección general para tener diálogos con otras escuelas de formación superior que pertenecen al INBAL. Tuvimos un foro en el que participaron distintos docentes de las escuelas superiores, enfocado en este plan de estudios que pueda tener una nueva perspectiva del nuevo perfil de egreso de nuestros estudiantes”, aseguró la directora del Conservatorio Nacional de Música, que tiene un promedio de 900 estudiantes.

Comentó que es importante incorporar la tecnología y más allá de la interpretación musical, impulsar la docencia y la composición contemporánea.

Otro pendiente es el resguardo del Archivo Histórico de la institución, que alberga documentos desde su fundación en 1866 y partituras impresas y manuscritas, entre éstas las del Himno Nacional y de compositores y compositoras que han pasado por el Conservatorio, como Silvestre Revueltas o José Pablo Moncayo.

“Estamos en un proceso de inventariado y catalogación; laborando en colaboraciones con el Archivo General de la Nación y la Fonoteca Nacional, apenas vamos a empezar con las charlas para trabajar en eso. Estamos poniendo en orden.

“El archivo sí tenía un poco de desorden, sobre todo, no había un mecanismo de consulta, entonces, instauramos un protocolo para que puedan identificar acervos, documentos, y que nosotros como institución podamos llevar un registro. Los documentos están resguardados de manera segura”, indicó, y dijo que hacia el futuro impulsarán exposiciones de las “joyas del acervo”.

Respecto a la petición de los estudiantes de crear una bolsa de trabajo, externó: “Estamos dialogando con diferentes instancias. Es algo que está sobre la mesa”.

Acerca de los festejos, una de las actividades principales será el concierto del próximo 1 de julio, cuyo programa incluye Carmina Burana, de Carl Orff, en el Auditorio Silvestre Revueltas, con la participación de la Orquesta de Clarinetes y el Coro del Conservatorio.

“Es una obra emblemática que funciona para acercar al público, estamos pensando no sólo en la comunidad estudiantil y el público asiduo, sino en una manera de llegar a otro tipo de públicos”, dijo.

Resaltan los homenajes dedicados a Guadalupe Olmedo, primera compositora egresada de la institución, y Alba Herrera y Ogazón, primera musicóloga de México.

“Le dedicaremos una semana a Guadalupe Olmedo, habrá conciertos, charlas, también tendremos recitales con la Sinfónica del Conservatorio, estos conciertos que tienen que ver con Ponce, Moncayo, Revueltas; será hacia septiembre.

“Pensando en la reivindicación de las mujeres, también abordaremos en charlas la labor de Alba Herrera y Ogazón. Y tendremos una semana dedicada a ponencias para hablar del antes, ahora y futuro del Conservatorio como una institución que forma artistas, investigadores, docentes y compositores”, externó.

Exigen ir contra empresa que hizo remodelación

| Por Adriana Góchez |

LA SOCIEDAD Estudiantil del Conservatorio Nacional de Música exige fincar responsabilidades contra la empresa que se encargó de realizar las recientes remodelaciones en el inmueble, que en abril, a 33 días de la rehabilitación, registró goteras y filtraciones de agua en salones.

“Sí o sí debe haber responsabilidades contra la empresa encargada de las remodelaciones”, dijo a La Razón Mariana Velázquez, presidenta de la sociedad.

Comentó que las afectaciones han generado molestia, porque para la primera fase de rehabilitación tuvieron que dejar de tomar clases en el inmueble.

“La primera etapa dejó muchos estragos, nos quedamos cinco meses sin clases en el Conservatorio, falta la segunda y no sabemos cómo se va a manejar. Lo que más generó molestia es que pasamos cinco meses sin clases ahí y luego hay desperfectos”, comentó.

EN ABRIL, alumnos difundieron imágenes de los salones recién rehabilitados ı Foto: Captura de video

Sobre su demanda de crear una bolsa de trabajo, Mariana Velázquez externó que ésta no ha avanzado.

“No se está atendiendo nuestra demanda de falta de oportunidades laborales. ¿Qué vamos a hacer después de 10 años de la carrera en el Conservatorio? El Estado debería hacerse cargo de generar orquestas nuevas para los egresados del INBAL o generar otras oportunidades”.

Coincidió con la directora Gladys Zamora en contar con mayores herramientas para insertarse en la vida laboral. “Nos preparan para tocar en una orquesta, pero en la actualidad es tanta la necesidad de este tipo de empleos que esta preparación ya no es suficiente”, dijo.

También externó que es necesario profesionalizar a los docentes.