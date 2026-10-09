Muestra indaga en la historia y el futuro de la IA

UNA DE LAS salas de la exposición.

LA INTELIGENCIA Artificial nos acompaña desde antes de lo que imaginamos. Milenios atrás, las antiguas civilizaciones ya pensaban en seres artificiales y buscaban recrear la capacidad y creatividad humana por medio de personajes ficticios.

Esta exploración a través del desarrollo de esta tecnología aparentemente novedosa es el punto de partida de IA: Más que humano, exposición que presenta el Franz Mayer junto con el Barbican Centre de Londres, Inglaterra.

“La IA es parte de la historia universal; no se trata de una tecnología que provenga de Silicon Valley o de Japón, sino que es nuestra historia humana, de nuestro deseo de ver inteligencia en otros lugares más allá de nosotros mismos, algo que hemos hecho en muchísimas tradiciones diferentes”, explicó a La Razón Patrick Moran, encargado de la Dirección Estratégica Comercial de Barbican Immersive.

La muestra reúne 185 piezas, entre obras, proyectos de arquitectura y diseño, objetos cotidianos, investigaciones científicas, proyecciones e instalaciones interactivas.

El recorrido consta de cuatro núcleos: El sueño de la IA, Máquinas mentales, Mundos de datos y Evolución infinita, y ofrece una oportunidad para reflexionar sobre los temas más polémicos de la IA: creatividad, autoría, privacidad y autonomía.

“Sigue correspondiendo a los humanos decidir para qué queremos utilizar esta tecnología. Hemos visto en todo el mundo cómo las comunidades empiezan a reivindicar lo que consideran sus derechos en torno a su uso; es una conversación que concierne a todos y es muy positivo que empiecen a formarse una opinión”, detalló Patrick Moran.

La primera computadora a vapor, un robot cuadrúpedo que dibuja en una pizarra, una máquina que copia y se adapta a tus movimientos y un simpático perro autómata son algunas de las piezas más destacadas. “Es algo que a la gente le resulta muy difícil de imaginar, así que nuestro reto es tratar de encontrar formas distintas para que la gente sienta que comprende mejor este abanico de tecnologías”, finalizó Patrick Moran.

IA: Más que humano ı Foto: Armando Armenta|La Razón

IA: Más que humano

Cuándo: A partir del 9 de octubre de 2026 hasta el primer trimestre de 2027

Dónde: Museo Franz Mayer

Horarios: martes a domingo, de 10:00 a 17:00 horas.