Alan Valdez explora las categorías de la memoria

Alan Valdez (Chihuahua, 1992) obtuvo en 2020 el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino con el cuaderno La pérdida de voluntad en el agua (Tierra Adentro / FCE, 2021): poema de largo aliento dilucidado a través de improntas de la memoria, impresiones, ideas y especulaciones metafísicas enclavadas en escenarios habitados por azoramientos arropados por acasos y rumores del paso del tiempo.

“La memoria está suscrita por los azares, por una voluntad que defino como aventurada. Recordamos más allá de aquellos que están involucrados en esas evocaciones. Este poemario parte del intento de explorar las categorías de la memoria desde una perspectiva narrativa fragmentada y sinuosa con índices autobiográficos en la apelación de la primera persona en el propósito de referirme a mí mismo”, expresó a La Razón Alan Valdez.

¿Reminiscencias autorreflexivas? Uno recuerda desde la espiritualidad personal y subjetiva que nos define. Pero aparecen nombres y designaciones en esas remembranzas. Enumerar los recuerdos es un poco desnudarse frente a los lectores. Los recuerdos son la materia de la vida.

¿Estrofas emparentadas al pensamiento de Heráclito? Conforma la gran alegoría del libro: ¿uno nunca se baña en el mismo río dos veces? Si el río en movimiento es el tiempo: ¿qué pasa entonces con un río detenido? En un riachuelo congelado el agua ha perdido arrojo, afluente inmóvil que no transita.

¿Cómo conformó usted la discursividad del poemario? Exploro todas las consecuencias de esa imagen del río detenido o en movimiento: indagué en esas visiones y encontré el ritmo, la prosodia que necesitaba.

Agua: ¿fulgor, pureza-impureza, corriente, quietud? Poetizar el agua implica hablar de la luz, de la pureza, de la impureza, de lo que se mueve y de lo que no. Redundo en eso de manera propositiva, abuso de esas afinidades. El agua es luminosidad y pureza contrariedad con el precipicio que conduce al piélago abrasador de un agua hambrienta.

¿Presencia de una atmósfera caótica? La primera impresión del lector es que circunstancias caóticas habitan el libro. No hay índice y todo se devela a partir de fragmentaciones especulativas que aparentemente no están entrelazadas, aunque hay una correspondencia entre ellas. Digamos que no es un caos negligente.

¿Barroquismo cercano a Lezama Lima, Derek Walcott o Saint-John Perse? Tres grandes poetas que admiro, quizás en el trabajo que hago con el lenguaje están las afinidades con estos tres poetas mayores.

