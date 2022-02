Ale Ponce presenta ensayo sobre las incidencias del estilo de vida en la salud

Ale Ponce es licenciada en Nutrición y Bienestar Integral y asimismo especialista en Alimentación Personalizada; en el año 2008, su padre el doctor Gerardo Ponce sufrió un infarto del cual salió ileso. Ese episodio se convirtió en una suerte de señal, advertencia de que las cosas con su salud no iban bien. Oportunidad de haber alcanzado un ‘tiempo extra’ para seguir conviviendo con la familia. Sin embargo, qué hacer para prolongar ese periodo.

Tiempo Extra (Command Editorial, 2021): Ale Ponce, después del incidente cardiovascular de su progenitor, se imbuyó en un proceso de investigación que la llevó a adentrarse en el cosmos de la nutrición de manera exhaustiva; pero, éste no es un manual para peritos, sino una guía para entender cómo el estilo de vida influye de forma directa en el código genético y modifica, para bien o para mal, el tiempo y la calidad de nuestras vidas.

“Quise escribir un libro con el objetivo de dárselo como regalo a mi madre. Pero la obsesión me llevó a sobrepasar ese propósito en una búsqueda donde me di cuenta de cómo el conocimiento de la genética puede modificar el trance de los infartos en los seres humanos. Lo quise hacer de una manera íntima y cercana desde los asientos de la ciencia. No niego que es un texto trazado desde la pasión por la familia a partir del infarto de mi padre”, explicó en entrevista con La Razón, la también profesora del Tecnológico de Monterrey, Ale Ponce.



Autora: Ale Ponce

Género: Ensayo

Editorial: Command, 2021 Tiempo extra

¿Texto ensayístico sobre nutrición y genética que se lee en los alientos de una novela? En realidad nunca lo pensé así. Fue mi editor, quien me sugirió vincular todo mi enfoque teórico en analogías con el futbol. Me vi obligada a utilizar conformidades narrativas que enamoraran a los lectores.

¿No se le ocurre llevar el capítulo del libro “Despedida de papá” a los espacios de la ficción en una muestra del duelo como lo ha hecho, por ejemplo, la escritora estadounidense Joan Didion en El año del pensamiento mágico? No soy escritora profesional. Sin embargo, la idea me gusta. Creo que es la sección del libro más cercana a lo literario. Lo tomo en cuenta, lo primera que debo hacer es leer a Joan Didion.

¿Mapa múltiple de imágenes científicas desde un ímpetu desbordado? Hay más que todo una pasión por la familia a partir de la experiencia de mi padre. Me interesaba decirle a la gente cómo conseguir ese ‘tiempo extra’ y por supuesto, las dilucidaciones se despliegan desde la emoción.

¿Cinco pilares de estilo de vida saludable? Propongo que el sueño, la buena salud emocional, la actividad física, la buena alimentación y un alejamiento de sustancias adictivas son esenciales para aprovechar los minutos del juego en ese ‘tiempo extra’ y ganar espacios reconfortantes que sirvan de estímulos para llegar a una vejez saludable.

Portada del libro Especial

¿Seguirá por las rutas de divulgar textos que vinculen la nutrición con la buena salud? Sigo por ese camino: este año la editorial Penguin Random House publica un libro mío sobre nutrición, salud cardiovascular y estilo de vida.

AG