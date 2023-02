Estamos en el año 2023 y todavía es un misterio la identidad del Falsificador español, un pintor del siglo XIX y XX

El personaje produjo numerosas falsificaciones de miniaturas medievales, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, antes de que en 1930 se descubriera que sus piezas no eran originales; Belle da Costa Greene, conservadora de la Morgan Library de Nueva York, identificó un retablo atribuido al artista Jorge Inglés del siglo XV, como una falsificación de principios del siglo XX. Posteriormente la conservadora comenzó a examinar de forma sistemática otras obras medievales con características similares que formaban parte de los fondos de la Morgan Library, con lo que concluyó que éstas y el falso retablo de Jorge Inglés eran imitaciones modernas elaboradas por la misma persona, de la que hasta ahora se desconoce la identidad e incluso la nacionalidad. El llamado Falsificador español pintaba algunas características inusuales de la Edad Media, como escotes exagerados de las mujeres, la mezcla de ropa, lugares, épocas y la aplicación de oro al terminar la pieza y no al principio, como se hacía en el medievo. Actualmente sus pinturas llegan a costar miles de dólares, pues aunque no son de la Época Medieval sí son creaciones originales, pues no son copias de nada.

