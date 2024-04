Artistas evalúan propuestas de cultura de Sheinbaum, Gálvez y Máynez.

A un mes del inicio de las campañas a la Presidencia, artistas consultados por La Razón evalúan las propuestas en el sector cultura de Claudia Sheinbaum, aspirante de la coalición “Sigamos haciendo historia”, integrada por Morena, PVEM y PT; Xóchitl Gálvez, de “Fuerza y Corazón por México”, con PRI, PAN y PRD; y Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano.

Participaron en este ejercicio en el ámbito del cine Emilio Portes y Julián Robles, en artes plásticas Sandra Pani, en música Horacio Franco y en danza Cecilia Appleton y Vicente Silva. Algunos ven con buenos ojos algunas propuestas como la seguridad social, el aumento del presupuesto o el impulso de estímulos fiscales, pero otros ven con recelo y califican de populista dar becas a estudiantes y artistas emergentes o critican la creación de 10 nuevos teatros en el Centro Cultural del Bosque.

Claudia Sheinbaum, ¿cómo se ve la continuidad de la 4T?

La candidata morenista en su arranque de campaña dijo que dará continuidad a proyectos impulsados en esta administración, como los Semilleros Creativos, del programa Cultura Comunitaria, proyecto estrella de la Secretaría de Cultura federal; y el trabajo de Paco Ignacio Taibo II con la llamada “creación de una república de lectores”, que ha consistido en la publicación de libros a bajo costo, la promoción de círculos de lectura y participación en ferias de libros. Además de seguir apoyando el rescate y cuidado del patrimonio nacional.

El cineasta Julián Robles ha señalado que este tipo de programas son importantes; sin embargo, consideró que no se deben descuidar otros rubros.

El único gran reto que va a haber para Sheinbaum o Gálvez, es que tiene que equilibrar la repartición de recursos en la diversidad cultural que hay en este país, no nada más en la cultura con mayúscula. Que vean que hay mucha gente que no tiene becas, como sustentarse y mantenerse

Horacio Franco, Flautista

“Hubo algunos semilleros fantásticos, pero no deben ir en sustitución de nuestras exposiciones, ni de la alta cultura, que ni siquiera es, porque ahí también hay gente muy humilde tratando de sobrevivir”, comentó el realizador de filmes como Estoy todo lo iguana que se puede y Mimesis.

La pintora Sandra Pani observó que en esta administración ha habido un desdén hacia la cultura y reprueba la continuidad.

“Prometen continuidad, ¿de qué?, ¿de que no haya nada en los museos?, ¿de que no haya presupuesto?, ¿de huelgas de los trabajadores que no reciben sus pagos?, si esa es la continuidad que ofrecen espero que no sigan”, expresó la artista.

Gráfico

También criticó el programa de fomento a la lectura impulsado por Taibo II: “No hay ninguna novedad, se hizo hace años, ¿qué han logrado en seis años?, publicar algunos libros más baratos, ¿y luego?”.

Sin embargo, en sentido contrario opinó el flautista Horacio Franco, quien aplaudió que se siga apoyando a sectores que en otros sexenios no se había beneficiado como los artesanos.

“A los semilleros creativos se le tiene que meter más dinero, tener más maestros capacitados y más enlace con todo el país. ORIGINAL se debería hacer en cada estado… He participado con Taibo II en las ferias que hace su esposa, la gente se interesa muchísimo, compra libros y los lee; vi a soldados en Acapulco comprando libros y estaban leyéndolos”, dijo Franco, quien ha sido parte de los artistas invitados en el concierto Tengo un sueño, de Cultura Comunitaria, impulsado por Alejandra Frausto.

La coreógrafa Cecilia Appleton aplaudió este tipo de iniciativas, pero remarcó que no sea a costa de los artistas. “Es muy bueno que existan estos, pero que también los artistas y trabajadores que participan sean bien pagados”, dijo.

Creo que ha habido un enorme desdén hacia la cultura, no se han escuchado las necesidades, se han favorecido planes como el proyecto Chapultepec. Miles hicimos cartas sobre tomar en cuenta otros proyectos

Sandra Pani, Pintora

Otra propuesta ha sido la remuneración justa para creadores y seguridad social para el sector, ámbito que los artistas consultados consideran una prioridad, pero también critican que en seis años no se haya logrado. Recientemente, la Comisión de Cultura y cinematografía en la Cámara de Diputados se aprobó una iniciativa de reforma a la Ley del Trabajo y del Seguro Social para garantizar este derecho. Además, se inició programa piloto en la Secretaría de Cultura y el IMSS con miras a brindarla.

“¿Quién pagaría esa seguridad social, sería el artista, el que contrata, el que contrata es el gobierno o un privado? No hago contratos a veces, porque no soy una empresaria, sino una artista”, aseveró.

En términos generales, el coreógrafo Vicente Silva confió que el hecho de que Sheinbaum haya tenido un contacto con el arte, le permita una política distinta a la que tuvo el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador. “Alienta mucho el hecho de que sí tuvo un contacto con el arte, inclusive llegó a bailar ballet, toca varios instrumentos, puede tener más interés por la cultura que el actual Presidente, porque Obrador sí se dedica al bienestar de los pobres, pero va a terminar su sexenio y nunca se le vio en un teatro”, comentó.

Álvarez Máynez no tiene su mirada en la cultura, hay una lejanía con lo que es la cultura, qué bueno que lo contemple para un libro que saldrá en abril, pero ¿por qué se tardó tanto?

Cecilia Appleton, Coreógrafa

Xóchitl Gálvez, ¿avance o retroceso?

La candidata de los partidos de oposición, en su plataforma ha destacado propuestas de campaña, como el aumento al presupuesto en el sector cultural, brindar el mayor programa de becas para estudiantes y artistas emergentes e incluir la educación artística en las escuelas.

Sobre el presupuesto, Emilio Portes, Julián Robles y Sandra Pani remarcaron la importancia de que se incremente, pero que no se centre en un solo proyecto, como se hizo con Chapultepec.

“Sí se tienen que actualizar los presupuestos, pero también tiene que haber una legislación que defienda y promueva la cultura, porque antes de la pandemia las producciones fílmicas nacionales estaban teniendo mejores números, pero no terminamos de crecer, por falta de apoyos y legislación”, puntualizó el director de Conozca la cabeza de Juan Pérez y Belzebuth.

Por su parte, Julián Robles indicó: “Lo que me parece grave es que es como si fuéramos animales peleando por la poca comida que hay. Se debe cambiar el presupuesto, multiplicado por 10, podríamos sentarnos a hablar de cómo repartirlo”.

En cuanto a las becas, mientras Julián Robles las ve como populistas; Emilio Portes y Cecilia Appleton consideraron que tendrían que ir acompañadas de políticas de creación de públicos.

Sheinbaum bien podría darle una canalización al arte, continuando con la 4T, pero ahora sí inmiscuyendo a la cultura con actos como el proyecto Caleras que hice en Islas Marías cuando todavía era una cárcel, que demuestra que el arte puede rescatar al ser humano

Vicente Silva, Coreógrafo

“Es una propuesta populista. La cultura no tiene que ver con que den más becas, sino con un sistema de proyección, hay muchos teatros vacíos, salas cinematográficas vacías, se ha solicitado una cuota mínima para el cine mexicano”, dijo Robles.

Mientras que Appleton señaló: “Para los jóvenes las becas están muy bien, pero para artistas que ya tenemos más no debería ser esa figura. No todo son becas, es importante considerar los pagos justos”.

Emilio Portes consideró que haría falta complementarlas: “Es generar los vehículos para que, una vez terminado el proceso de formación, lo que produce el artista llegue a todo el público, lo que nos sigue faltando es la difusión, mercadotecnia y que todo el país tenga acceso a la cultura en general. Por ejemplo, cada año se escriben con becas grandes guiones, pero no te asegura que ese guion se vaya a filmar”.

Gráfico

Gálvez también ha señalado retomar los estímulos fiscales que ya existían como Focine y agregar otros para los museos, librerías y becas.

“Tuve la fortuna de tener un apoyo de Efiartes, fue una exposición retrospectiva de mi carrera de 20 años en el Cecut de Tijuana y pude llevarla también al Colegio de San Ildefonso con ese estímulo, pero no se podía utilizar nada del apoyo para la realización de un libro en torno a la exhibición. Los museos deberían de tener la posibilidad de recurrir a estímulos fiscales para promover los proyectos que tengan en puerta. Esa propuesta me parece vital”, aseveró Sandra Pani.

Julián Portes indicó que dicha propuesta tendría que considerar mayores recursos: “Este año sumaron a Efiartes a los espacios independientes, la idea suena genial, pero el presupuesto nuevo fue cero, se lo están quitando a un artista, a un libro, a una obra de teatro. ¿De qué sirve estar ampliando, si no incrementan el presupuesto? Los recursos de Eficine tiene años que se está diciendo que ya no alcanzan. No hay un Efiexhibición, pese a que el cine mexicano tiene graves problemas de exhibición”.

De las iniciativas de Gálvez la mayoría criticó la creación de un complejo en el Centro Cultural del Bosque (CCB) que incluya 10 nuevos teatros, una sala de conciertos y salas de ensayo.

Me parece que hay un vacío cultural en nuestros gobernantes y candidatas a gobernarnos, no entienden el paradigma ni los problemas. Espero que hagan propuestas más arriesgadas, profundas, de cuáles son realmente las carencias de la cultura, porque el sexenio que va a pasar se va un poco en blanco, hubo un retroceso brutal sumado a la pandemia

Emilio Portes, Cineasta

“Es hablar sin conocimiento de causa, hace unos 25 años se habló de derrumbar todos los teatros del CCB y construir teatros nuevos, lo iba a hacer la iniciativa privada, en ese momento nos reunimos gente de teatro, danza, música, no confiamos y dijimos que no, que de inmediato iban a cambiar la programación, que todo se iba a hacer comercial.

“No se trata de tener nuevos espacios, sino lo que hay administrarlos y ejecutarlos bien, porque lo vemos con el Teatro de la Danza, pero cada vez tiene menos presupuesto y hay menos para los artistas”, dijo Vicente Silva.

Para Cecilia Appleton también el plan es desproporcionado: “¿Dónde lo va a hacer?, ¿en qué segundo piso?, Está bien volado ese proyecto. ¿Por qué no en otros espacios, en otros estados, cuándo se va a descentralizar el arte?”.

Asimismo, Julián Portes criticó: “Me gustaría saber cuántas veces ha ido al CCB, que saque la lista de asistencia del Teatro Julio Castillo, no creo que supere el 30 por ciento. La convocatoria de producción del INBAL se la ahorraron en la pandemia, al año la rebajaron y ahora de nuevo está empezando, pero principalmente va a taquilla, qué producción va a sobrevivir. Construir otros elefantes blancos, ¿para qué?, ¿dónde va a estar la gente que lo va a llenar?, ¿dónde está la lista de asistencia del Teatro de la Danza?, ¿la saben?”.

Me gusta mucho que encuentres libros de altísimo nivel a precio accesible, la política cultural no suena mal, pero no sé si está dando los resultados, hay que evaluar qué tanto se está incrementando la cultura lectora en el país

Julián Robles, Cineasta

Movimiento Ciudadano desdén por la cultura

Hasta el momento, el candidato Jorge Álvarez Máynez no ha dado a conocer públicamente sus propuestas de campaña en el ámbito cultural, su equipo de prensa comentó a La Razón que será durante el mes de abril cuando dé a conocer todas sus iniciativas, incluidas las de este sector, hecho que los artistas entrevistados, refleja la falta de importancia que le da a este rubro.

“Se hizo famoso por su video haciendo fanfarronadas en un palco de futbol (en el partido de Tigres vs. Pumas), pero ojalá hubiera hecho el escándalo en Bellas Artes o el CCB”, dijo el cineasta Julián Robles.

Por su parte, Vicente Silva apuntó: “Si Máynez no ha salido a decir nada (del sector cultura) es porque no le interesa, sino desde el principio lo nombraría. Si no lo tienen en su boca es porque no lo han vivido, no les interesa”.

Mientras que Sandra Pani externó: “La posición de Movimiento Ciudadano me desilusiona, no sólo que no le den importancia a la cultura, sino que es lo que representa, alguien que no trae propuesta. No tomaría en serio a ese candidato en ningún sentido, después de cómo se ha mostrado MC, un partido carece de autoridad moral”.