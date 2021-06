Baby Yoda llega al Metro de la CDMX con exposición dedicada a "Star Wars"

Baby Yoda, Darth Vader y la princesa Leia, entre otros personajes más, llegan al Metro de la Ciudad de México con la exposición “Star Wars un tributo”, del artista plástico Erik Rivera.

La muestra “Star Wars un tributo”, que se exhibe en la estación Salto del agua del Metro de la Ciudad de México está conformada por 10 óleos y varios bocetos enmarcados en la corriente del art pop. Se puede visitar durante todo el mes de junio.

Darth Vader forma parte de la exposición que rinde tributo a Star Wars. Erik Rivera

Para Rivera, la saga de “Star Wars” imaginada por el director cinematográfico estadounidense George Lucas, en los años 70 del siglo pasado, constituye una de las más certeras “referencias a la historia humana; pero, sobre todo a la historia del arte”.

En “Star Wars” aparece lo medieval en articulación con lo barroco y lo renacentista en el logro de un convincente diálogo con la ciencia ficción; Erik Rivera recurre a la técnica de pop art para recrear la atmósfera de la emblemática fábula fílmica.

“Me interesa poder acercar mi obra a toda la población, desde los que disfrutan de ir a un museo, hasta aquellos que por diferentes motivos no pueden visitarlos o que consideran que para ir tienen que gozar de cierto nivel intelectual, cuando el arte es para todos: creo que el metro me ayuda a lograrlo, pues las estaciones permiten que el arte tenga una mayor difusión y visibilidad”, ha dicho el diseñador y pintor mexicano.

El artista Erik Rivera en la estación Salto del Agua del Metro de la CDMX. Erik Rivera

¿Qué obras se presentan en la exposición sobre “Star Wars”?

Las piezas de Rivera presentan a los personajes de Lucas desde exaltadas y profundas miradas en órbitas de figuraciones en que los óleos en tela y los bocetos siempre son alusivos a situaciones y episodios de la secuela cinematográfica.

Obra pictórica donde se empalma lo piadoso con el arte universal: Rivera trueca todos los elementos que manifiestan temas religiosos en unidades visuales del cosmos "Star Wars"; los espectadores podrán ver a Darth Vader encuadrado en figuraciones medievales; Baby Yoda presentado como Buda; Boba Fett convertido en San Miguel Arcángel; princesa Leia transformada en Virgen desde configuraciones barrocas; y a Jabba El Hutt en una contextura renacentista.

Erik Rivera está obsesionado con los trazos de perfiles infantiles, en esta exposición se hace evidente esa tendencia. “Cuando me preguntan cuál es la primera imagen que recuerdo de niño, siempre digo que es cuando a los cuatro años fui al cine con mi mamá, vimos ‘El regreso del Jedi’, yo estaba muy asustado, por lo que nos salimos de la sala, después me hice fan de Lucas y me he quedado con esa impresión de pavor”, ha relatado Rivera.

Sus cuadros tienen presencia en varias instalaciones anteriores en el Metro; asimismo, ha exhibido su trabajo gráfico en espacios universitarios, en recintos del INBAL, bares y restaurantes.

