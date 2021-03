Bailarines de Aksenti regresan al teatro tras un año de confinamiento

Tras más de un año de estar fuera de los escenarios por la pandemia de Covid-19, los bailarines de la compañía Aksenti Danza Contemporánea regresan con la coreografía El portal suspendido, pieza que retrata ocho historias de las situaciones que se padecen durante el confinamiento.

La obra del director de la agrupación Duane Cochran se presentó de manera virtual originalmente, pero tuvo su estreno ayer con público en vivo en el Teatro La Capilla. En la coreografía, que incluye ocho solos, los bailarines comparten lo que se vive en el encierro.

“Lo que este programa tiene como hilo conductor es la ansiedad, no puedes encerrar a un bailarín joven, es como tener a leones enjaulados. Se abordan diferentes niveles de ansiedad; hay gente que la tiene de manera interna, y hay otro tipo de estado, que es estar repitiendo las cosas. La gente se va a identificar con algunos de los solos, que incluyen música distinta y otros estados anímicos”, compartió a La Razón, el coreógrafo Duane Cochran.

La ansiedad, una de las secuelas que ha dejado el confinamiento durante la pandemia, es algo que ha enfrentado el mismo director de Aksenti, pues antes de la crisis sanitaria su vida giraba en torno a los ensayos con su compañía o en la Orquesta Filarmónica de la UNAM, donde es pianista; un riguroso plan de entrenamiento en el gimnasio y presentaciones en teatros; pero, todo se trasladó a su casa.

Esta experiencia nos sirve a todos para repensar, reevaluar y reinventar la manera en la que percibimos el espacio y cómo crear dentro de él, primero para nuestro beneficio y, por ende, para nuestro público

Duane Cochran, Director de Aksenti

“He ido un par de veces con el médico pensando que tenía algo cuando estaba bien, es la ansiedad, estoy acostumbrado a ir al gimnasio, entrenar fuerte, llegó un momento en que esta situación de no salir y no hacer nada me empezó a enfermar.

“Ha sido tremendo, no quise salir con mucha libertad porque soy el grupo vulnerable, tengo 66 años; no salía de casa, todo lo pedía y practicaba piano; pero llega un momento que enloqueces horrible; ya he encontrado la manera de sobrellevarlo”, compartió.

Por este motivo, tanto Cochran como los integrantes de Aksenti se mostraron entusiastas con su regreso a los escenarios, pues señaló: “Queremos bailar, tenemos la necesidad de hacerlo para nosotros y también para la gente”.

Para el coreógrafo y pianista fue emocionante reencontrarse con sus bailarines, pues llevaban un año conviviendo solamente a través de Zoom. Para los ensayos, dos antes del estreno, siguieron medidas como el uso de cubrebocas, sana distancia e higienización constante.

“Si bien nos veíamos todos en Zoom, porque no dejamos de entrenarnos, de tener clase, reuniones de trabajo o con vinito y todo, pero cada quien en su casa; estar ya de manera física parecía como si estuviéramos en la dimensión desconocida; fue increíble”, contó.

El dato: Del 11 al 14 de marzo Aksenti ofrecerá funciones en el Teatro de las Artes del Cenart.

Sin embargo, para Duane Cochran aún es difícil montar una puesta en escena con las nuevas medidas sanitarias, pues reconoce que está habituado al contacto físico. “He aprendido muchas cosas, la pandemia no ha traído sólo cosas malas, también hay oportunidades buenas: explorar, descubrir las posibilidades a través de la cámara; tal vez sea a la antigüita, pero prefiero tener a los bailarines en el salón, poder moverlos, tocarlos, decirles, ‘no tú acá y tú allá’; sin embargo, te adaptas al final, encuentras otra manera de ver las cosas, ha sido una prueba de reestructuración, de redefinir y reeplantear todo, hasta la vida”. dijo.

La función de ayer, que contó con un aforo de 18 personas, es la primera de las que ofrecerá la compañía durante este mes en el Teatro La Capilla, el cual volvió a abrir con El portal suspendido. Para quienes todavía no tengan posibilidades de ir al foro ubicado en Madrid 13, Coyoacán, la pieza también está disponible vía streaming.