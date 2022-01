Carlos Castán presenta en Cuentos sus obsesiones y conflictos

El narrador español Carlos Castán (Barcelona, 1960) ha reiterado en varias entrevistas que “un cuento debe ser una explosión que abre de par en par las ventanas”: llegó a México en noviembre pasado, traía bajo el brazo Cuentos (Páginas de Espuma, 2021), que reúne los tres cuadernos que ha publicado: Frío de vivir (1997), Museo de la soledad (2000) y Sólo de lo perdido (2008), además del relato “Polvo en el neón” (2012). Volumen que acerca a los lectores mexicanos con “uno de los autores imprescindibles del cuento contemporáneo en español”, al decir de Juan Casamayor, editor del sello madrileño Páginas de Espuma.

Testimonio de más de veinte años en los terrenos de la literatura hispana en la conformación de una cualidad muy personal de asumir la narración breve desde una mirada que se adentra en episodios protagonizados por personajes frágiles, desterrados, solitarios, confiados en las sendas del amor y también heridos por sus flamas. Despliegue de índices encajados en la memoria, pero acechados por naufragios y sombras que se alimentan del pasado en acasos cómplices de la presencia.

“Empecé tarde a escribir y he tenido periodos de silencio. Las voluntades creativas en mi caso se contraponen: tengo necesidad de expresarme y también de guardar silencio. El acto de escribir debe asumirse con cautela y prudencia. Me preocupa el lenguaje, mido cada palabra para encontrar la resonancia, su eco, dentro de la historia. Este volumen, ya con segunda edición, me satisface que haya llegado a México, un país de gran tradición literaria. Son todos mis cuentos, todas mis obsesiones y conflictos interiores que arrojo sobre unos personajes arropados en lo cotidiano, pero imbuidos en la extrañeza”, expresó Carlos Castán en entrevista con La Razón.

¿Cuentos habitados por criaturas espiadas por la nostalgia? No sé cómo decirlo, yo mismo no encuentro todavía un calificativo común para mis historias, sólo me atrevo a afirmar que la soledad de estos personajes es en realidad, la protagonista: ellos son frágiles e incluso débiles, viven en el desamparo, el pasado se le viene encima.

¿Una atmósfera angustiante y de pesadumbre conforma la médula narrativa? Mis narradores privilegian, dan más peso a esos ambientes que a la posible anécdota. Creo que en eso juega un papel importante el lenguaje.

¿Por momento entramos a los ancladeros del poema en prosa? Me lo han dicho otras veces. Sí, lo asumo, mi narrativa, mi prosa, dialoga, se hace cómplice de la poesía. Soy un ferviente lector de Cernuda, Machado, Lorca, Alberti, César Vallejo, Jaime Gil de Biedma, Ángel González, Dylan y Cohen. Y asimismo de la lírica de algunos boleros latinoamericanos (Álvaro Carrillo, Agustín Lara...).

El dato: El cuentista también ha publicado obra en antologías como Nómadas, Mar de pirañas, Leyendas de Bécquer, Pequeñas resistencias y Perturbaciones.

¿Lo cotidiano, lo pesaroso y lo fantástico en empalme con la soledad? Tengo propensión hacia el tema de la soledad, de esos conflictos interiores que se cocinan adentro. Lo cotidiano visto desde otro ángulo que quizás tiene que ver con la fragilidad que ocultan los gestos ordinarios. Lo fantástico brota de esas consumaciones, quizás un poco como lo hacía Cortázar. Lo humano sigue siendo lóbrego, intento con modestia, volcar luz sobre esas sombras.

¿Indagar en lo acaecido para regresar, para volver? Si, lo gloso en el prólogo de este volumen: mis textos parten siempre de un retorno. Retornos de retornos, como cuando encontramos un álbum perdido de imágenes y entonces ‘la memoria duele’ como dice Sefaris. Somos en realidad, los corolarios de algo oscuro que nos ocurrió en el tiempo.



