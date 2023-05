Celebra el poder curativo de la música

Regresa la cantante y compositora mexicana de jazz Magos Herrera (Ciudad de México, 1970) con el fonograma Aire (Chamber Music America, 2023) que contiene doce coplas: nuevas composiciones y piezas clásicas del cancionero latinoamericano (“Alfonsina y el mar” y “Gracias a la vida”) con sugerentes armonizaciones sustentadas en cuerdas y metales. Dúo de voz y guitarra, trío de jazz complementado por una orquesta de 21 músicos en la conformación de una sonoridad de sugerentes propuestas melódicas, armónicas y rítmicas.

Temas rubricados por Magos Herrera, Violeta Parra, Ariel Ramírez, Danilo Moraes, Diego Schissi, Baden Powell, Vinicius de Moraes, Guinga, Paulo Cesar Pinheiro, Gonzalo Grau y Vinicio Gomes. Arreglos del multiinstrumentista venezolano Gonzalo Grau; el violonchelista, arreglista/conductor brasileño Jaques Morelenbaum; y el pianista/ compositor argentino Diego Schissi. Escuchamos a la intérprete de “Milonga gris” con ánimos renovados: secuela de sus dos placas anteriores: Magos & Limón. He for She (2015) y Magos Herrera & Brooklyn Rider. Dreamers (2018).

“Hemos estado durante dos años enfrentando una situación que no esperábamos: algo que desbordó nuestra perspectiva. En esos meses nuestra vulnerabilidad afloró y se puso en juego nuestra solidaridad y valor humano. Aire posee una significación trascendente en mi trayectoria. Vamos saliendo de la pandemia y asimismo nos reconocemos, nos reencontramos, volvemos a abrazarnos. Descubrimos un mundo diferente, creo que necesitamos encontrar nuevas formas de convivir. Esta producción musical lo sugiere a partir de 12 canciones, las cuales pretendo que sean una celebración de lo humano a través del poder curativo de la música”, comentó en entrevista con La Razón Magos Herrera.

¿Por qué el título de Aire? Así se nombra el disco y también el tema inicial escrito por mí. Viento necesario en estos tiempos, soplo de vida, brisa apremiante. El aire nos impulsa a una nueva manera de vivir después de la incertidumbre de la emergencia sanitaria. “Como el aire que va, llego a tu orilla/ por la ruta del sol que trajo el día”, dicen los primeros versos de la canción. Aire como un delirio de luz que todo lo ilumina y transforma el dolor, los miedos y la soledad en festividad.

¿Renovadas armonizaciones en los clásicos “Gracias a la vida” y “Alfonsina y el mar”? Arreglos realizados por el pianista argentino Diego Schissi que renuevan los esquemas melódicos y armónicos que identifican a ambas canciones. “Alfonsina...” es un reconocimiento a lo transitorio y a la muerte; “Gracias a la vida”, una jaculatoria de gratitud por lo cotidiano de la vida. La instrumentación (trompeta, batería, percusiones, piano...) tiene correspondencia con esas conceptualizaciones.

¿Recurrencia al formato de trío de jazz? Excepto del dúo de voz y guitarra de “Passarinhadeira”, de Guinga y César Pinheiro, y la versión con octeto de “Samba em Preludio”, de Vinicius de Moraes y Baden Powell, vocalizo acompañada de trío de jazz con la adición de una orquesta de 21 músicos, The Knights, bajo la dirección artística de Eric y Colin Jacobsen, antiguos miembros del cuarteto de cuerdas Brooklyn Rider.

¿Fonograma que se distingue por conjunciones instrumentales singulares? He recurrido a tres colaboradores habituales, quienes han trabajado conmigo en otros proyectos: el multiinstrumentista venezolano Gonzalo Grau, el violonchelista, arreglista/director brasileño Jaques Morelenbaum y el pianista/compositor argentino Diego Schissi. Ellos entienden muy bien mis obsesiones musicales.

¿”Choro de Lua” y “¿Papalote”, dos obras escritas por usted dedicadas a sus sobrinos y moduladas sin textos? Dedicadas a mi sobrina Elena y a mi sobrino Tomás, respectivamente. “Choro de Lua” aborda la ilusión, candor y pureza; en “Papalote” configuro la imagen de un niño que va descubriendo episodios cotidianos de la vida en medio de la pandemia. Aprendí con ellos a reconocer esos espacios de compasión y de belleza que nos enlazan con lo esencial. No escribí textos: las melodías y las armonías relatan la historia en conjugaciones sutiles de scat que voy fraseando.

¿Homenaje a María Sabina en “Healer” que cierra el álbum? Creo en la música como un acto de curación, como un espacio donde podemos convivir con lo inusitado y palpar lo recóndito. Introito con María Sabina cantando en una sesión de sanación; ella curaba con hierbas, peyote y con la voz. La voz es aliento y poder. Un amigo me envió esta grabación de Sabina modulando mientras asistía a un enfermo, por eso la incluyo en lo que es una canción en su honor.

Aire



Cuándo: 4 de junio

Dónde: Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM

Horario: 19:00 horas Concierto Aire Magos Herrera