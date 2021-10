¿Qué se conmemora el 12 de octubre en México?

El 12 de octubre de 1492: día en que se hace referencia al ‘descubrimiento de América’ por el navegante, cartógrafo y almirante Cristóbal Colón (Génova, 31 de octubre, 1451–Valladolid, 20 de mayo, 1506) al ‘avizorar tierra” y asentar naves en el puerto de la comarca de la isla de Guanahani, en las Bahamas.

Fecha polémica que se encomia en casi la totalidad de las naciones hispanoamericanas y en los Estados Unidos de América. Tiene su origen en los años iniciales del siglo XX: se instituye de manera directa por iniciativa de historiadores y políticos de forma espontánea sin mediación gubernativa.

¿Por qué se llama el Día de la Raza?

Se dice, que el entonces presidente, en el año 1913, de la Unión Ibero-Americana, don Faustino Rodríguez-San Pedro, concibió una “conmemoración que uniese a España con Iberoamérica”: el 12 de octubre fue la fecha designada; es en 1914, cuando se celebran las primeras jornadas de lo que se bautizó como Festividad de la Raza. En 1915 se hace oficial que el 12 de octubre sea el Día de la Raza.

“Toda esta conmemoración tenía como objetivo destacar y glorificar una nueva consonancia cultural, derivada del encuentro y fusión entre los pueblos originarios de América y los conquistadores peninsulares; estos letrados enfatizaban en la valorización del patrimonio cultural hispanoamericano. Buenas intenciones, por supuesto; sin embargo, hoy las discusiones afloran y se cuestiona la festividad”, comentó para La Razón el historiador de la UNAM, Alejandro González Acosta.

Veamos algunas de las nominaciones que ha recibido este día en diferente países: Día de Colón, Estados Unidos; Día del Encuentro de Dos Mundos, Chile; Día de la Hispanidad, España; Día de la Resistencia Indígena, Negra y Popular, Nicaragua; Día de la Resistencia Indígena, Venezuela; Día del Respeto a la Diversidad Cultural, Argentina; Día de la Raza y la Hispanidad, Colombia; Día de encuentro de las Culturas, Costa Rica; Día de la Identidad y Diversidad Cultural, República Dominicana; Día de la Interculturalidad y Plurinacionalidad, Ecuador; Día del Descubrimiento, Bahamas; Día Panamericano, Belice; Día de la Descolonización, Bolivia...

¿Qué conmemoramos en México el 12 de octubre?

"Hablemos de México. Me veo obligado a hacer referencia al lema de la UNAM: Por mi raza hablará el espíritu, creado por José Vasconcelos, principal ideólogo del concepto de mestizaje y sincretismo cultural. En nuestro país, desde 1928, por propuesta de Vasconcelos y de manera oficial se hacía alusión al 12 de octubre como el Día de la Raza Iberoamericana. Pero, el 18 de diciembre de 2020 por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador se cambió la denominación del 12 de octubre como Día de la Nación Pluricultural”, abunda González Acosta.

Se cuestiona el término “descubrimiento de América”: conquista realizada por los países europeos que trajo consigo la capitulación, sometimiento y anulación de los baluartes de las comunidades precolombinas. “Existen diferentes posturas que van de los críticos radicales de la conmemoración del 12 de octubre, hasta otros que los desdeñan por su ‘actitud dubitativa y poco objetiva’ al no precisar las formas de colonización de las diferentes potencias europeas en sus propósitos y fines políticos”, nos dice la historiadora Aura Jiménez Santander, investigadora de la Universidad Panamericana.

“Me sigo preguntando: ¿qué es el Encuentro entre dos mundos? Para muchos un suceso clave en la historia y para otros, no hay tal ‘encuentro’, sino una imposición. Sin embargo, no se puede negar que los europeos entran en contacto con otras culturas y la fusión es innegable: nacimiento de la civilización hispanoamericana; ‘conquistados y conquistadores’ establecen un diálogo fructífero, eso no se puede soslayar”, comenta Alfredo Montejo, doctor en Historia de América por la Universidad de La Florida.

“Se polariza el asunto. No es gratuito lo que sucedió entre nosotros con la estatua de Colón en el Paseo de Reforma. Se producen cambios, los radicales proponen que se celebre y que se reivindique a las ‘culturas indígenas en resistencia’; mientras, otros defienden que se reflexione sobre la ‘tolerancia y diálogo entre culturas’. ¿Día de la Hispanidad o Día de pluriculturalidad? El debate sobre el contenido de la celebración prosigue”, concluye Alejandro González Acosta.

AG