Cultura Comunitaria y PNR llamaron la atención de la ASF por “grandes y vastos”: Alejandra Frausto

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, justificó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró inconsistencias en los programas de Cultura Comunitaria y del Plan Nacional de Reconstrucción (PNR) debido a su gran dimensión; y su equipo detalló que la dependencia ya está trabajando en las aclaraciones de los 22 puntos señalados en el informe de la ASF.

“(Hubo inconsistencias) sencillamente por una razón: nunca había habido un programa tan vasto y grande como Cultura Comunitaria, que implica una acción territorial y social: emprendimos un trabajo en aquellos lugares en los que la fisura social es más profunda y la cultura no tenía una presencia ni acción cercana a la gente. Es algo nuevo y grande, y suponemos que llamó la atención de la ASF”, señaló este jueves en conferencia de prensa virtual.

La funcionaria no hizo mención de lo registrado por la ASF respecto a Cultura Comunitaria: la contratación de tres compañías (Lore Soluciones Integrales Empresariales Sinaloa, Visión y Estrategia de Negocios, y Firmeza Jurídica y Gestión Empresarial) a las que se les pagó 190 mdp que no fueron debidamente acreditados y de los cuales de 72 mdp no se conoce su destino final; además del pago extraordinario de los aguinaldos de los maestros y talleristas de Semilleros Creativos.

Respecto al PNR, Frausto dijo que, tras los sismos de 2017, la Dirección de Sitios y Monumentos de la SC y el INAH pasaron de atender de entre 10 o 20 patrimonios a miles.

“En el primer momento, el seguro del INAH se hizo cargo de algunas cosas y el Fonden de otras, no fueron suficientes para cubrir la cantidad de patrimonio dañado. Entonces el Presidente, dentro del PNR, destinó aproximadamente 300 mdp en el primer año, y este lo mismo, para concluir con esta emergencia”, explicó.

“Es un programa que obviamente cambia los montos y las metas de trabajo que normalmente tenían estas áreas; por ello nos interesa que lo vean (la ASF), auditen y revisen a fondo”, remarcó.

Sin embargo, Alejandra Frausto no dio detalles acerca de la transferencia a destiempo de 194.6 mdp de Cultura a diversas entidades que apuntó la ASF, la cual hizo hincapié que dicha situación suscitó incumplimientos de ejecución de proyectos autorizados. Y además también se destacó la falta de supervisión y control por parte de la SC del empleo del capital que hicieron algunos beneficiarios.

Al preguntarle respecto a si tenía conocimiento de los viajes no justificados que la ASF apuntó que realizaron las titulares de las subsecretarías de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, y de Diversidad Cultural, entonces Natalia Toledo, y cuyo costo asciende a 211.7 mil pesos; Frausto se limitó a decir que “sobre lo que exista duda se irá aclarando de manera concreta”.

“Se revisa puntualmente con lo que la auditoría mande y cuando nos hagan estas peticiones precisas responderemos a la propia auditoría”, agregó.

Por su parte, Omar Monroy, titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la dependencia, reiteró que Cultura ya trabaja en las 22 aclaraciones con la auditoría, “en lo que se informará adicional o que se complementará a lo ya entregado”.

Agregó que hasta este jueves no tienen aún el requerimiento formal de la auditoría, “pero no podemos dejar pasar más tiempo, ya estamos trabajando y cuando tengamos la formalización tenemos 30 días para atenderlos y estamos muy en tiempo, y espero también que la auditoría no tarde mucho porque nos urge atender estas observaciones”.

Asimismo, Frausto refirió que le solicitó a todos los directores generales, titulares que no “delegaran esta responsabilidad y que estuvieran atentos a todo lo que se les solicitara”.

MÚSICA FEMINISTA

La secretaria de Cultura también anunció el festival "Que vivan las mujeres", que se desarrollará de manera virtual del 6 al 8 de marzo y se transmitirá por medios públicos y la plataforma Contigo en la Distancia.

Cada día iniciará a las 16:00 horas y contará con las actuaciones de artistas como Natalia Lafourcade, Alejandra Robles "La Morena", Vivir Quintana, Silvana Estrada, Jenny Beaujean, Hello Seahorse!, Leiden, Ximbo, Caña Dulce y Caña Brava y Kenny y Los Eléctricos.

"Que vivan las mujeres" también presentará el trabajo realizado por algunos artistas en conjunto con infantes de los Semilleros Creativos de Cultura Comunitaria.