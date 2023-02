Danza en México, ¿cuáles son las mejores opciones para este fin de semana?

Para los amantes de la danza y las propuestas escénicas contemporáneas, traemos un par de recomendaciones para este fin de semana que podrán disfrutar con los amigos, familia y todo aquel que le guste el arte del movimiento.

¿Cuáles son las funciones más destacadas de este fin de semana?

1. “Cuacóyotl, la subversión de las criadas”

Si te interesan los temas sobre la migración y las dificultades por las que atraviesan los indocumentados en los cruces fronterizos, no puedes perderte la obra “Cuacóyotl, la subversión de las criadas”, de la compañía de danza contemporánea A Poc A Poc, del coreógrafo Jaime Camarena. En esta puesta en escena, la cual aborda el éxodo que deben de atravesar sus personajes para llegar a la “tierra prometida”, podrás encontrar danza, teatro, multimedia, stand up y en particular una escenografía que te hará sentir en los desiertos fronterizos entre México y EU.

“Cuacóyotl, la subversión de las criadas”

Cuándo: 23 y 24 de febrero a las 20:00 horas y 26 de febrero a las 18:00 horas

Dónde: Teatro Varsovia, en la Ciudad de México

Cuacóyotl Convoy

2. “NUR-Ofrenda Escénica"

Por otra parte, si eres de los que disfruta de las danzas orientales y los viajes a través de los sentidos, te invitamos a vivir la experiencia “NUR-Ofrenda Escénica", unipersonal de danza butoh, interpretado por Fernando Amor. Esta pieza promete sumergirte en un mundo lleno de emociones y movimientos, mientras explora la impermanencia y lo fugaz de la vida.

“NUR-Ofrenda Escénica"

Cuándo: viernes 24 y sábado 25 de febrero, 19:00 horas

Dónde: Foro F4 Libre de Cuernavaca, Morelos

Recuerda que la entrada es por donativo

Fernando Amor Especial

3. Encuentro Nacional de Danza Flamenca, Española y Experimentación

Para los amantes del flamenco, no pueden desaprovechar la tercera edición del Encuentro Nacional de Danza Flamenca, Española y Experimentación, dirigido por la bailaora y directora de la escuela Artífice Danza, Érika Suárez. En este encuentro de raíces andalusíes, podrás tomar clases magistrales, talleres y ver funciones de danza flamenca. Además de tener la oportunidad de asistir a un tablao dedicado a las jóvenes promesas de la danza española en nuestro país y una gala donde se darán citas grandes exponentes de la música y danza flamenca en México como María Elena Anaya, Elisa Pérez, Ángel Vázquez, Nashieli Buelna, Rose García, Israel Ayohua, entre otros.

Encuentro Nacional de Danza Flamenca, Española y Experimentación

Cuándo: del 24 al 26 de febrero

Lugar: Xalapa, Veracruz.

Elisa Pérez Damián Olguín

4. “Anatomía emocional”

Para quienes disfrutan del arte del performance y la instalación, les recomendamos asistir a ver “Anatomía emocional”, una activación y performance de la bailarina Lizeth Rosano, con las esculturas de la artista plástica María Santamaría y curaduría de Lesdavag. En esta intervención de danza y escultura, date la oportunidad de dialogar con los sistemas emocionales desde un registro escultórico que invita a la autocrítica y resiliencia de uno mismo ante las dificultades de la vida.

“Anatomía emocional”,

Cuándo: 24 de febrero, última función, 18:00 horas

Dónde: Calle Artículo 123, Nº 130 (Foro La Nave), en Ciudad de México.

"Anatomía emocional" Especial

5. “Mujer, danza y escena”

Para los seguidores y amantes del Centro de Producción de Danza Contemporánea -CEPRODAC-, del Instituto Nacional de Bellas Artes-INBAL, este 24 y 25 de febrero presentará su programa “Mujer, danza y escena” en el Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta función se conforma por las piezas; “Mar-Océano”, obra colectiva creada por las bailarinas del sexto elenco; “Aire” del bailarín y coreógrafo Jonathan Cordero Alavés; y “El último viaje” -Fragmento de “Luz Sonora”. Celebrando a Mario Lavista- del coreógrafo Víctor Manuel Ruíz, director de Delfos Danza Contemporánea.

“Mujer, danza y escena”

Cuándo: Viernes 24 y sábado 25 de febrero, 20:00 y 19 horas, respectivamente

Dónde: Teatro Casa de la Paz de la Universidad Autónoma Metropolitana (Cozumel 33, Roma, CDMX)

Ceprodac Especial

6. “NOVA”

Para quienes viven al sur de la Ciudad de México, les recomendamos asistir a la función de “NOVA” del coreógrafo Víctor Hugo Loaiza. Esta pieza nace desde una memoria utópica queer e indaga sobre acciones y gestos propios de las interacciones entre hombres que tienen sexo con hombres.

NOVA

Cuándo: 24, 25 y 26 de febrero, viernes 20:00 horas sábado, 19:00 horas; domingo, 18:00 horas

Dónde: Sala Miguel Covarrubias del CCU de la UNAM

Una de las escenas de "NOVA" Especial

