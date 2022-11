Distinguen al violonchelista Carlos Prieto

Hoy, 29 de noviembre, en el marco de las celebraciones del 25 aniversario de Fundación Azteca, se le rinde homenaje al internacionalmente aclamado violonchelista mexicano Carlos Prieto (Ciudad de México, 1937) con una gala en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM. Programa conformado por Danzón No.7, de Arturo Márquez; Concierto para Violonchelo, de Camille Saint-Saëns; y Canto a la música. Concierto para violonchelo, violín, coro y orquesta, de Samuel Zyman.

Programa ejecutado por la Orquesta y Coro del Instituto Superior de Música Esperanza Azteca & Coro UNAM, bajo la batuta de Julio Saldaña. El propio maestro Carlos Prieto funge como solista de la pieza de Camile Saint-Saëns. “Satisfacción total participar como concertino de una orquesta que he visto crecer, además interpretando una composición de uno de los grandes compositores franceses. Los jóvenes músicos de la orquesta me acompañan y, asimismo, yo me integro con ellos al programa. Me siento doblemente tributado”, expresó ayer a La Razón, después del ensayo general en la sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli , el también escritor y académico, Carlos Prieto.

Fundación Azteca en la convicción de apoyar el talento mexicano considera que la trayectoria ejemplar de Carlos Prieto estimula la creatividad, iniciativa, carácter y dedicación de los jóvenes de la Orquesta Esperanza Azteca. “He estado con la agrupación desde hace muchos años: una de las piezas, la de Zyman, ya la ejecutamos con Yo-Yo Ma como segundo violonchelo en el 2016. Ahora, en el ensayo verifico la madurez instrumental que han logrado”, subrayó Prieto.

El galardonado con el Premio Nacional de las Ciencia y de las Artes en el Campo de las Bellas Artes de México, recibe la Medalla al Mérito a la Trayectoria Artística Esperanza Azteca 2022 por su contribución en la formación y desarrollo de las actividades musicales y artísticas dentro de estos 25 años de trabajo en Fundación Azteca.

“Solamente he apoyado a estos nuevos talentos dentro de mis posibilidades. Ellos me entregan su calor juvenil, lo cual me da fuerza para seguir trabajando. Cumplo con los objetivos de desarrollar la potencialidad creativa de estos instrumentistas jóvenes de vigoroso talento y entrega incondicional a la música. He aprendido con ellos, posiblemente más de lo que ellos han aprendido conmigo. Me fortalezco como concertino cada vez que trabajo con esta orquesta, Esperanza Azteca”, acentuó el creador Emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México.

El violonchelista que ha grabado más de 90 obras que van desde suites completas de Bach hasta complejas composiciones del siglo XX con aprobaciones del público iberoamericano, europeo, estadounidense y asiático considera que “la educación es la vía para impulsar el talento de estos muchachos que estoy seguro transformarán sus entornos, sus comunidades y generarán un verdadero cambio en México. Por eso mi compromiso incondicional con Fundación Azteca”, concluyó Carlos Prieto, quien ha sido solista de la Orquesta Filarmónica de Londres.