Encrucijadas, la esperada obra de Jonathan Franzen

Jonathan Franzen (Chicago, Estados Unidos, 1959), escritor estadounidense, que saltó a la fama en 2001 con su novela Las correcciones —ganadora del National Book Award y finalista de los Premio Pulitzer y PEN/Faulkner— la cual registra más de 3 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Después vendrían Libertad (2010) y Pureza (2015): dos novelas que han recibido elogios por parte de la crítica especializada y fervorosa aceptación de los lectores. Franzen está considerado como de los grandes escritores norteamericanos contemporáneos.

Llega a las librerías de México Encrucijadas (Salamandra, 2021), la esperada novela del autor del popular cuaderno de no ficción Más afuera (2012), miembro de la American Academy of Art and Letters. “Una obra muy absorbente, divertida, incisiva y, por momentos, sorprendentemente edificante. En una palabra: exquisita”, suscribe la prestigiada revista neoyorquina Kirkus Reviews.

“Franzen se ha caracterizado por presentar personajes muy cercanos a nosotros a través de una aguda mirada al interior de la sociedad norteamericana, sobre todo en el ámbito familiar. En esta nueva novela explora el acontecer del linaje de los Hildebrandt, en el Chicago de los años 70: sumario de los trances y visos de la crisis moral que enfrenta. Maestría para revelar circunstancias y referencias íntimas que derivan en un retrato consumado del clan que protagoniza este sorprendente relato”, precisó en entrevista telefónica con La Razón, Evelio de la Cruz, miembro del despacho de Sigrid Kraus, editora de Salamandra.

¿Relato que retrata el ascenso y derrumbe de un linaje? El narrador, a través de 630 folios da pautas e informes de cómo estos personajes entran en un ciclo ascendente y de caída a través de episodios y efemérides que registran intentos de suicidios, adulterio, consumo de narcóticos, violación, accidente automovilístico, incendio inducido y otros hechos puestos a la luz de una forma natural y a la vez turbadora.

¿Familia marcada por la inconsistencia y la presencia religiosa? Todas las familias de las novelas de Franzen parecen enérgicas, consolidadas en su apariencia exterior, pero muy frágiles en sus raíces. La religión tiene una fuerte carga en la novela: los personajes principales transitan por crisis de fe y de moral.

¿Criaturas marcadas por hipócritas apariencias? El patriarca del clan, Russ Hildebrand, un idealista pastor asociado a la Iglesia, está casado y pretende acostarse con una joven feligresa. La hija de aspecto puritano tiene contacto con la droga y está confundida con el sexo; el hijo menor es drogadicto y el mayor se presenta como voluntario en la guerra de Vietnam ante un padre pacifista.

¿Marion, la madre, personaje discordante? Ella es uno de los personajes de más fuerza y bendición de las ficciones de Franzen. A los veinte años estuvo internada en un hospital psiquiátrico; se aventura en una relación con un hombre casado; se ve obligada a abortar por una violación; y termina como la esposa de un pastor. Personaje muy bien edificado que contrasta en un relato de pasmosas configuraciones escoltado por espinosos gestos humanos.

La familia ha sido el centro temático de las novelas de Franzen. ¿En qué se diferencia Encrucijadas de las anteriores? Quizás, ésta es más anímica que las otras, más cercana a las recónditas incitaciones humanas, más perspicaz y, a lo mejor, menos cáustica.

Encrucijadas Especial

Encrucijadas