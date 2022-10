Eurojazz celebra 25 años de unir lazos

El Festival Eurojazz arriba a sus 25 años de existencia con una programación que incluye diez conciertos de agrupaciones de Austria, Italia, Rumania, Polonia, España, Países Bajos, Irlanda, Francia, Alemania y México, las cuales se presentan en las Áreas Verdes del Centro Nacional de las Artes (Cenart) con entrada libre los sábados y domingos del 6 al 20 de noviembre próximos en un despliegue piezas clásicas del género y fusiones de funk, soul, rock, latino, folk y electrónica.

La directora del Cenart, Ángeles Castro Gurría, expresó ayer en conferencia de prensa que “la celebración del Eurojazz en sus 25 años, ha sido posible gracias al empeño de muchas personas en colaboración con la Unión Europea, y asimismo, a un público fiel y entusiasta que fue impulsando al festival para su crecimiento, hasta convertirlo en la actividad jazzística más relevante en América Latina”.

El jefe de la Delegación de la Unión Europea en México, Gautier Mignot, precisó que “el Festival Eurojazz ha permitido estrechar los lazos culturales entre México y la Unión Europea. A lo largo de los últimos años, los jóvenes han sido una parte integral del festival. Me da mucho gusto que este año el Festival Eurojazz forme parte del Mes de la Juventud UE-México en el marco del Año Europeo de la Juventud 2022”.

Como parte de las actividades por el 25 aniversario, dos exposiciones de fotografía: Eurojazz 25 años y Eurojazz, conformadas por imágenes de Bernardo Arcos y Lorena Alcaraz, estarán abiertas al público (Jardines de las Jacarandas /Vestíbulo del Auditorio Blas Galindo) del 6 de noviembre de 2022 al 31 de enero de 2023 (entrada libre).

Cartelera que inicia el domingo 6 de noviembre (13:00 horas), con David Helbock’s Random/Control (Austria); y a las 17:00 horas, se presenta Kety Fusco (Italia), arpista cuya música es una mezcla de perseverancia y pasión.

La programación continúa el sábado 12 de noviembre con Jazzy BIT (Rumania), 13:00 horas; y Piotr Damasiewicz Into The Roots Trio (Polonia), 17:00 horas. / Domingo 13: guitarrista Raúl Cantizano (España) y el artista sonoro Fernando Vigueras (México), 13:00 horas. Under The Surface (Países Bajos), 17:00 horas. / Sábado 19, 13:00 horas: Calacas Jazz Band; y 17:00, Orquesta Nacional de Jazz de México. / Domingo 20, 13:00 horas. Louise Phelan y su Quinteto (Irlanda); y 17:00 horas, Minino Garay Speaking Tango Jazz (Francia-Alemania-Argentina-México).

Se complementa el calendario jazzístico con una clase maestra el lunes 31 de octubre, a las 17:00 horas, impartida por David Helbock’s Random/Control y charlas de Louise Phelan Quintet (martes 15 de noviembre), Calacas Jazz Band (miércoles 16 de noviembre), ONJM (jueves 17 de noviembre) y JazzyBIT (viernes 18 de noviembre) en la Escuela Superior de Música (plantel Fernández Leal).

Todos los conciertos serán transmitidos de manera virtual en la plataforma interfaz.cenart.gob.mx.