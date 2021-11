Galardonan a Margo Glantz en reapertura de la FIL

La autora mexicana Margo Glantz, al recibir la Medalla Carlos Fuentes en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL Guadalajara), confesó que su afición por escribir en Twitter la ha llevado hasta a soñar con tuits.

“Si no escribo un tuit todos los días siento que no escribí, es como si no me pusiera ropa interior. Entonces tengo que estar escribiendo un tuit porque es importantísimo para mí, a veces sueño con tuits”, expresó.

Margo Glantz siempre genera conversación con sus tuits. Captura de pantalla

La autora de "Las genealogías", quien fue descrita como una “feminista transgresora”, recibió la medalla de manos del presidente de la FIL Guadalajara, Raúl Padilla, y de Silvia Lemus, viuda de Fuentes. El evento marcó la Apertura del Salón Literario.

La escritora Gabriela Jáuregui fue la encargada de presentar a Glantz, a quien definió como “una autora que más se ha revelado contra sus expectativas, no sólo que hay en relación a las mujeres en nuestro país, sino también a las expectativas que existen sobre la escritura".

Dijo que la obra de la también académica “deja a sus críticos mojigatos en cenizas, mientras que su incandescencia perdura a lo largo de los años y se vuelve cada día más vigente, más actual, y revela lo que siempre fue: visionaria”.

Glantz agradeció el reconocimiento, el cual dijo que recibía como “una especie de abrazo maravilloso, con mi querida amiga Diamela, con la que compartí muchos años aquí cuando ella estuvo de agregada cultural en 1990”, indicó en relación a la coincidencia de que Eltit recibió el sábado pasado el premio FIL Literatura y ella fue la encargada de ser jurado y presentarla hace 11 años.

Mañana, domingo, tengo el grandísimo honor y sobre todo el enorme placer de presentar a @Margo_Glantz en la entrega de su medalla Carlos Fuentes en la @FILGuadalajara

Gracias Margo por todo lo que escribes, todo lo que has desobedecido, todo lo que nos enseñas. Vengan!!! https://t.co/fME7xfwyXY — Gabriela Jauregui (@surplusera) November 27, 2021

En su intervención también contó vivencias que compartió con el autor de "La muerte de Artemio Cruz", a quien conoció en 1959.

La también ensayista fue celebrada por un nutrido público de lectoras jóvenes que acudió a la ceremonia. Esperaron a que les firmara libros.

AG