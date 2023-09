Fuga celebra 20 años de una danza inclusiva

Hace 20 años cuando la coreógrafa y fundadora de la compañía Fuga Danza, Leticia Peñaloza Nyssen, incorporó a su proyecto a personas con discapacidad —ciegas, sordas o en silla de ruedas— expandió su universo creativo y ahora reconoce que no puede ver la danza sin inclusión, pues le ha permitido demostrar que todos los que se lo proponen pueden ser bailarines, si se abrazan las diferencias.

“Hace 20 años sí había un estereotipo de quién era apto para bailar y la verdad es que la danza es para cualquier persona, no se debería de sacar a nadie, ni decirle no puedes bailar. En la danza pasa que te dicen ‘es que estás muy grande’, ‘estás pasado de peso’, ‘en tu condición no puedes bailar’, pero en este proyecto es ver las posibilidades más que las limitaciones, ver cómo se puede hacer, sin cambiar a la persona, es aprovechar la diferencia para crear algo nuevo único y diferente”, compartió a La Razón Peñaloza Nyssen, directora de Fuga, Danza para Grupos con Habilidades Mixtas.

Para la creadora, entender cómo las personas con discapacidad miran sus mundos le ha permitido abrir horizontes, al tiempo que al estar en los escenarios contribuye a quitar prejuicios para que cada vez más personas con discapacidad tengan a acceso, no sólo a actividades relacionadas con el arte, sino de todo tipo.

“Me cambió mi visión completamente, me estaba perdiendo mucho, era como ver sólo de frente y luego ver a 180 grados. Me encanta lo que va pasando con las personas, cómo va detonando ideas, creo que la diversidad enriquece cualquier proyecto. Existen preconcepciones asistencialistas, hacen menos a las personas, las ven como un poco menos, en este proyecto se trata de engrandecer, decir que cada persona es importante y valiosa”, apuntó la artista.

Buscamos expandir esta idea de propuesta para otras personas, otras comunidades, que el proyecto, más que se quede en unas manos vaya pasando a otras y vaya creciendo

Leticia Peñaloza Nyssen, Fundadora de Fuga Danza

Para celebrar dos décadas de la compañía, Peñaloza Nyssen presenta Mundo Paralelo, el próximo 21 de septiembre, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris a las 20:30 horas. Un montaje multimedia, en el que muestra cada una de las maneras en que las personas con discapacidad perciben su alrededor.

“Esta pieza es un reflejo de estos 20 años, consolida mucha experiencia y parte de la visión de lo que hizo, no sólo detonar el proyecto, sino cómo se fue tejiendo esta red y entendimiento hasta llegar a donde estamos.

“Me refiero a ese mundo que hace dos décadas para mí era desconocido; sí sabe uno que existe, pero no había tenido ningún contacto con nadie con alguna discapacidad, para mí fue habitarlo, comprenderlo y comunicarlo”, destacó.

La pieza se divide en tres partes, “El espacio, la arquitectura y la ceguera”, “La introspección, el silencio, la sordera” y “La alquimia de la fraternidad”.

“El primero está enfocado en la ceguera y la arquitectura, no ver abre nuevos canales de percepción, creo que el espacio es el que más reto implica; es cómo habitar el espacio cuando no ves.

“El segundo capítulo es el del silencio, de la introspección, del mundo interno, me refiero a la sordera; y el tercero está enfocado en la fraternidad, la comunidad, cómo cuando se fusionan los mundos, más que chocar, si sabemos cómo llevarnos y relacionarnos, esta diversidad se engrandece, detona muchas ideas”, concluyó la coreógrafa.