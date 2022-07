GIFF 2022: entregan premio Musa a Blanca Guerra y Mónica Lozano

La actriz Blanca Guerra y la productora Mónica Lozano fueron galardonadas este martes con el premio Musa por el Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF) y la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión. Durante la ceremonia, en San Miguel de Allende, se hizo un recorrido por la carrera de las homenajeadas y se habló sobre la relevancia de visibilizar la labor de las mujeres en el quehacer cinematográfico.

La productora de "Arráncame la vida" y "Sueño en otro idioma" agradeció a todos los que han sido parte de su carrera y reconoció la labor de la asociación: "Le agradezco infinitamente este reconocimiento a la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, que, además, visibilizan el trabajo de las mujeres, se manifiestan y le dan voz a todas estas acciones contra la violencia de género", dijo.

Lozano agregó que cuando se enteró de que recibiría el premio sintió nervios, pues no le gusta el protagonismo. Asimismo, narró cómo inició su incursión en el cine, destacando que todo fue producto de la casualidad: "Todos saben que mi historia en el cine es una casualidad, pero, acaso ¿no son casualidades todas las cosas que pasan?", comentó.

Por su parte, la primera actriz Blanca Guerra se mostró conmovida, y entre lágrimas agradeció por el homenaje: "Cuando me invitaron a este reconocimiento, tomé consciencia de lo afortunada que he sido y de a todo lo que me ha llevado esta carrera. Han sido muchas gratificaciones, un montón de gente maravillosa con la que me he topado, con la que he crecido y me han llevado a ser lo que soy ahora, con los proyectos que he desempeñado, con los personajes de los que me he vestido y a los que les he prestado todo lo que soy”, dijo.

La protagonista de "Santa Sangre" y "Un embrujo" concluyó su agradecimiento con un poderoso discurso que, aseguró, le pidió al aclamado director Arturo Ripstein.

"El arte es subversivo o no lo es, pero necesito aclarar que ese arte poderoso, misterioso, revolucionario, no es para nada un arte útil, porque el arte, cuando es útil a alguna causa, deja de ser arte.

"Gran paradoja de lo artístico, el arte sólo es cuando se crea y se devora a sí mismo. El arte con propósito se llama propaganda. Buenas o malas, las intenciones acaban empequeñeciendo el cine, convirtiéndolo en películas con mensaje. Arte con un por qué, un para qué y un cómo, es arte domesticado, arte con precio y con patrón; complaciente, edulcorado y concesivo".

