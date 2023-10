Guanajuato nunca había volado tan alto con Broadway

Desde Guanajuato, Guanajuato

“Apuesto que Guanajuato nunca había volado tan alto”, dijo un artista con un elegante traje negro al público que se trasladó de la Alhóndiga de Granaditas a la meca del teatro musical en Estados Unidos con el espectáculo Broadway va a Hollywood, que recorrió los más importantes musicales, desde Chicago, Jersey Boys y West Side Story, la noche de ayer durante la inauguración del Festival Internacional Cervantino.

El show, lleno de espectacularidad, evocó la esencia de aquellos musicales que del teatro saltaron al cine.

El inicio, poco después de las 20:00 horas comenzó con Glauco presentando a los célebres cantantes Brent Barrett, Doug Carpenter, Niki Scalera y Maren Wade, quienes brindaron una de las noches más entrañables en Guanajuato, acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato, bajo la dirección de Roberto Beltrán – Zavala.

El show primero llevó a los espectadores al célebre musical West Side Story con algunos de sus temas más icónicos.

El recorrido siguió con Chicago que llevó un ambiente festivo. El intérprete Barret cantó a lado de dos cantantes que traían en uno de sus lados unas plumas blancas.

Broadway va a Hollywood inaugura el Festival Internacional Cervantino. Foto: Cuartoscuro

En el espectáculo también se dedicó un número a El hombre de la mancha, Doug Carpenter apareció con un traje negro y camisa blanca. Su imponente voz enseguida embelesó a los espectadores, quienes se mantenían en silencio viendo al artista.

Sin duda uno de los momentos que más emocionó al público fue cuando el cantante Brent Barrett interpretó “Can’t take my eyes off off you”, famoso tema de Jersey Boys. En cuanto sonaron las primeras tonadas de la canción el público comenzó a gritar de emoción. El cantante derrochó romanticismo y sensualidad. En un momento se hincó en el escenario y de una manera muy romántica dijo: “I Love You”. Los presentes, en su mayoría mujeres, gritaban para halagarlo.

Casi en la recta final del espectáculo, el pianista Philipp Fontenerry tocó algunas de las piezas emblemáticas de la llamada Época de Oro de Broadway, conmoviendo al público por su manera de ejecutar cada nota.

El show cerró con todos los cantantes sobre el escenario y con unos espectadores felices de haber disfrutado de una probadita de lo que se vive en las noches de Broadway.

Broadway va a Hollywood inaugura el Festival Internacional Cervantino. Foto: Cuartoscuro

Síguenos en Google News

DGC