“Sí hay lugar en TV para el pensamiento de profundidad”

Para el periodista Sergio Sarmiento, la permanencia de 25 años del programa La entrevista con Sarmiento demuestra que, además del entretenimiento en la televisión abierta, sí hay cabida para “el pensamiento de profundidad”, ya sea de política, filosofía, ciencia o arte.

“Estoy satisfecho porque la apuesta siempre ha sido un programa de ideas, que vaya a fondo, que estudie los temas más fundamentales de nuestro país. Hay gente que piensa que eso no tiene cabida en la televisión, que ésta debe ser el mundo del entretenimiento; sin embargo, que este programa haya durado 25 años quiere decir sí hay algún lugar”, dijo a La Razón.

Con más de tres mil entrevistas, Sarmiento siempre está en busca de personajes distintos con quienes charlar e incluso le gusta la idea de volver a conversar con personas como el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llegó a recibir en 12 ocasiones, desde que fue líder de la oposición, pasando por el momento en que fue dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hasta candidato a la Presidencia. Además desea encontrarse con los mandatarios Nicolás Maduro (Venezuela) y Miguel Díaz-Canel (Cuba).

“Me hubiera gustado que López Obrador hubiera aceptado regresar a La entrevista ya siendo mandatario; durante muchos años traté de conversar con Fidel Castro, me decían que sí, pero no cuando, entonces me gustaría hablar con Díaz-Canel, quizás con Nicolás Maduro, me gusta escuchar todos los puntos de vista”, señaló el también articulista.

Compartió que desea volver a hablar con el Dalái Lama, porque ha sido una de las conversaciones que más lo han marcado. “Es de una gran sensibilidad, espiritualidad, me pareció muy interesante cómo defendió el derecho de gente de todas las religiones, lo que me señaló, que me parece que es una visión muy abierta y tolerante de la religión, es que no se debía imponer a nadie, era muy importante que la gente creyera en Dios”, recordó.

Sarmiento, quien cuenta con una trayectoria de 50 años en el periodismo, destacó que siempre es enriquecedor charlar nuevamente con personajes en distintas etapas de su vida.

“Me ha pasado, por ejemplo, con Porfirio Muñoz Ledo, quien ha venido transformándose, cambiando de posiciones políticas con el paso de los años, siempre que lo he entrevistado ha sido una sorpresa. Un personaje que entrevistaba casi todos los años, porque casi cada año o cada dos sacaba un nuevo libro fue Carlos Fuentes, siempre hacíamos las conversaciones relacionadas directamente con sus libros, me sorprendía mucho ver cómo iba cambiando su personalidad, me parece que es una de las series que más me han gustado”, resaltó.

El dato: Sarmiento reveló que están en pláticas, porque le gustaría publicar un libro que incluya entrevistas con grandes pensadores contemporáneos, como Fernando Savater.

“PRESIDENTE SIEMPRE TENDRÁ UN ESPACIO”

Recientemente Sarmiento fue criticado en la conferencia matutina de López Obrador por su columna Jaque Mate en la que abordaba la contratación de médicos cubanos. En aquella ocasión el mandatario dijo que le daría “flojera” conversar con el periodista.

Ante ello, Sarmiento señaló que respeta las opiniones del mandatario y siempre tendrá un espacio abierto en el programa La entrevista.

“Pienso que el Presidente tiene entera libertad para expresar sus puntos de vista, puede criticarme a mí o quien él quiera, creo que debería ser una persona más abierta y ser el Presidente de todos los mexicanos, no nada más de una causa política, pero le tengo absoluto respeto, mi trabajo es seguir entrevistando a personas de distintos puntos de vista, de su partido, Morena, y también de otros partidos. Siempre tendrá un espacio en mi programa como siempre lo tuvo antes de ser Presidente”, apuntó.

Reiteró que La entrevista con Sarmiento es un espacio plural donde caben todas las ideas. “El propósito no es tanto para que exprese mis puntos de vista, sino para que invitados, como el propio Presidente, puedan expresar sus opiniones, no es nada más tener a gente liberal como yo, que piensa que hay que defender las libertades económicas, políticas y sociales, sino invitar personas, como el mandatario, que tienen puntos de vista diferentes, por eso está el programa, por eso estamos siempre abiertos a escuchar puntos de vista distintos”, expresó.