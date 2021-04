Ilustradores piden reunión con Marx Arriaga, tras polémica convocatoria de SEP

En una carta abierta con fecha consignada del 4 de abril del año en curso, un grupo autodenominado Creadores Gráficos, requirió entablar un diálogo con el director general de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Marx Arriaga; con Delfina Gómez Álvarez, secretaria de la dependencia; y Martha Velda Hernández Moreno, subsecretaria de Educación Básica. El objetivo: abordar el asunto de la convocatoria para ilustrar los libros de texto gratuitos, en la cual no se contemplaba ningún pago y sólo un diploma.

El grupo integrado por ilustradores, historietistas, narradores, caricaturistas y artistas visuales demandó a las autoridades mencionadas en la misiva una serie de puntos, con la finalidad de que su actividad fuera valorada y asimismo, precisaron la disposición de dialogar y alcanzar convenios.

“No pretendemos representar a todos los profesionales, pero todos los firmantes estamos dispuestos a colaborar en el diálogo constructivo que tenga al desarrollo del país, la educación y específicamente a los materiales educativos en el centro de nuestro interés [...] no nos alienta para esta solicitud de diálogo una agenda de confrontación, sino el objetivo -que estamos seguros es compartido- de colaborar para construir un país, construir educación, cultura y consecuentemente, progreso social”, menciona el documento suscrito por estos Creadores Gráficos.

Entre los puntos petitorios destaca el deseo de “entablar un diálogo público con los involucrados de la SEP en el tema de la convocatoria de los libros de texto gratuitos, con la finalidad de reflexionar sobre la aportación que los artistas visuales pueden dar”. Se hace la exhortación de redactar un informe que sirva para hacer visible el estado en el que se encuentra la CONALITEG, con respecto a los procesos de la elaboración del material educativo en el país, y así apuntar posibles alteraciones.

Asimismo, se requirió trabajar en conjunto en la confección de un tabulador de imágenes que valore y “retribuya de manera justa” el trabajo de los creadores visuales. El colectivo expuso su disposición de “contribuir a acabar con las malas prácticas de outsourcing”, las cuales han menguado su labor profesional “mediante intermediarios que sangran al presupuesto y precarizan” su trabajo.

La crónica de este asunto inició cuando, en fechas recientes, la SEP lanzó una convocatoria para ilustradores y artistas que quisieran colaborar en el rediseño de los libros de texto. Sin embargo, este llamado produjo irritación: no ofrecían una retribución económica por el encargo.

Los artistas, diseñadores e ilustradores, enervados de “dispensar” su trabajo sin retribución alguna, concibieron un rechazo en línea consistente en saturar el correo de la convocatoria con los peores dibujos que cada quien pudiera aportar. Los copartícipes pusieron manos a la obra con ilustraciones creadas en Paint, con muchas faltas de ortografía y famosos memes, convertidos en portadas de diferentes libros.

Ante esta denominada “anticonvocatoria, Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, se posicionó al respecto y dejó en claro algunos puntos: “no tienen ningún sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”, precisó el directivo. Respecto a las colaboraciones no remuneradas, explicó que esto se debe a muchas razones, pero principalmente porque “se está atravesando un periodo electoral, el cual impide llevar a cabo un pago un efectivo sin que se preste a malas interpretaciones”

AG