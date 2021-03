¿Quién es Marx Arriaga, el funcionario que enojó a ilustradores? Conoce sus polémicas

Marx Arriaga, actual director de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), es uno de los funcionarios de la actual administración que han protagonizado polémicas.

El más reciente de sus escándalos es que aseguró que los artistas, ilustradores y diseñadores del país que protestaron que la convocatoria de la SEP para rediseñar los libros de textos gratuitos sin remuneración económica, hicieron reclamos “sin sentido”, pues deben sentirse “emocionados” por participar en un “asunto tan delicado”.

“Las quejas de hoy no tienen sentido porque no se está precarizando algo que prácticamente no existía”, señaló Arriaga, parta luego justificar que el hecho de que la convocatoria, que ha desatado incontables memes por parte de la comunidad artística, no ofrezca retribución económica se debe a un tema electoral.

“[…] el hecho de estar atravesando un periodo electoral el cual impide llevar a cabo un proceso que implique un pago en efectivo sin que esto se prestase a malos entendidos”, explicó.

Por si fuera poco, a través de los videos de capacitación que la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) ha subido a YouTube, Marx Arriaga señala que la gente que participa en el rediseño gratuito de los libros de la SEP debe sentirse orgullosa de esta “gran oportunidad”.

#SEP y #CONALITEG convocan a rediseñar libros de texto gratuito, la única remuneración es un reconocimiento y un ejemplar del libro 🙄 saturemos el buzón de la convocatoria con dibujos paint para que el comité por lo menos se dé a la tarea de encontrar su ilustración. pic.twitter.com/kanMHuGmAW — Claudia Figueroa (@ClauFigueroaJ) March 30, 2021

“El ánimo de sentirse involucrados y tomados en cuenta recibiendo un reconocimiento y sus créditos en unos libros que estamos haciendo entre todos, a estos números se suman ustedes, deben sentirse emocionados porque estamos cambiando el país en un asunto tan delicado como lo son los libros de texto gratuitos”, declaró.

El despido de Daniel Goldin de la Vasconcelos

Previo a su cargo en la SEP, Marx Arriaga se desempeñaba como director general de Bibliotecas Públicas de la Secretaría de Cultura. Su llegada al puesto, el 4 de diciembre de 2019, desató la inconformidad de la comunidad intelectual pues se criticó su inexperiencia en gestión pública.

Lamentable el despido de Daniel Goldin al frente de la @VSCLS

La manera de correrlo es indignante.

No corresponde a las formas de la Cuarta Transformación.

Gracias Daniel por tu compromiso con la cultura. pic.twitter.com/gDD9b9HUE5 — Agustin Guerrero (@agustingc2012) February 2, 2019

A dos meses de su nombramiento, se dio a conocer la salida de Daniel Goldin de la Biblioteca Vasconcelos, uno de los personajes culturales más queridos por la comunidad. Marx señaló en un comunicado que Goldin había renunciado, pero de trabajadores del lugar dijeron que en realidad había sido despedido.

El episodio causo protestas por parte de los empleados de la Vasconcelos, así como integrantes de la comunidad cultural, como Cuauhtémoc Medina, curador en jefe del MUAC; el historiador Enrique Florescano, y Elena Poniatowska, escritora muy cercana a la 4T.

Si un intelectual ha hecho todo por el fomento a la lectura, es Daniel Goldin, director de la Biblioteca Vasconcelos que ha sabido granjearse el cariño de los trabajadores. Es una infamia que se le maltrate. — Elena Poniatowska (@Eponiatowska) February 4, 2019

Marx y su “mansplaining”

Fue el 21 de febrero de 2020, en un acto celebrado en Actopan, Hidalgo, que Marx Arriaga dijo a las mujeres que, si quieren acabar con el sistema machista, se pusieran a leer.

“Mujeres, si en verdad buscan emanciparse de sus opresores, modificar este sistema machista que las rodea no esperen que su libertad llegué como un regalo, por favor lean aquellos libros, ahí están descritos los caminos para su revolución”, expresó.

Con ustedes, el director general de materiales educativos de la SEP invitando a la lectura a las mujeres: https://t.co/ZMVmcWckdc — Brenda Lozano (@heraclesmigato) March 31, 2021

“Nuestro presidente no las engaña, ¿quieren cambiar este sistema machista? necesitan dos cosas: uno, cultura, lo cual les dará identidad, y dos, educación para desarrollar un pensamiento crítico, ¿quieren ambas? asistan a la biblioteca pública”, agregó.

El “mansplaining” es cuando un hombre le explica a una mujer una cosa de manera condescendiente y con la idea de que sabe más del tema que ella.

No, pues gracias por darnos lecciones a las mujeres sobre qué hacer, @MarxArriaga.



Andábamos bien perdidas.pic.twitter.com/sHh6YRruf6 — Gabriela Warkentin (@warkentin) March 31, 2021

El episodio resurgió junto a la polémica causada por la convocatoria de la SEP, motivo por el cual los internautas criticaron que, por sus actitudes machistas, esté al frente de Materiales Educativos.