Despertares, un proyecto valiente; se hará sin apoyo

El primer bailarín Isaac Hernández aún se encuentra procesando lo que ha significado la pandemia de Covid-19: haber detenido proyectos y parado funciones, en la época más crítica del encierro, y luego retomar los escenarios, decidir dejar el English National Ballet para volver al San Francisco Ballet, en julio próximo, y vivir su paternidad. Justo poco antes de hablar con La Razón atiende una llamada de la guardería de su hijo Mateo.

La crisis sanitaria lo obligó a replantearse propósitos e intereses, dentro de éstos su proyecto Despertares, el cual considera que requiere de mucha valentía y de una producción que se asemeja a los conciertos del cantante Luis Miguel en el Auditorio Nacional.

Muchas veces me dicen: ‘Quieres que a todos les guste el ballet’, no, lo que quiero es que se la pasen muy bien, que decidan qué es lo que les gusta. Hacía falta este tipo de espectáculos Isaac Hernández

Aunque confiesa que “es un gran riesgo” traer de nuevo a México la gala de danza porque no cuenta con apoyo económico del Gobierno federal y “hay retos mayores a otras ediciones”, como los precios volátiles de boletos de avión y otros insumos, se siente motivado de dar continuidad a este proyecto, que “tiene un significado para la vida cultural del país”.

¿Consideras que vuelves a México con un aire renovado? Sí, estoy nervioso, se me había olvidado lo que significaba hacer Despertares, la magnitud del proyecto y también el cariño que se le tiene. Es emocionante sentir el respaldo de todos. Creo que es un significado extra porque ha habido mucha incertidumbre en los últimos años, definitivamente llegué a considerar que nunca más volveríamos a presentar un espectáculo así. Me emociona la idea de reencontrarme otra vez con el público, estar viviendo esa experiencia, de compartir a esos grandes artistas con todos. Me siento feliz de poder regresar a mi país de esta manera.

Mi regreso al San Francisco Ballet tiene muchos significados, y uno de ellos es ser parte de una nueva era, eso es algo muy importante para un bailarín, ser parte de un proyecto que va más allá de una función Isaac Hernández

Una decisión valiente darle continuidad a Despertares en un contexto como el actual. Sí, es un proyecto que requiere de mucha valentía, creo que siempre es difícil tomar esa primera decisión, pero siento que tengo el respaldo adecuado para sacarlo adelante con mi equipo, con mi hermana (Emilia), las personas que lo han adoptado de cierta manera. En esta ocasión no tengo ningún tipo de respaldo del Gobierno federal de manera económica, pero estoy confiando en el público, haciendo todo lo posible para que ésta pueda ser una realidad en México, que encuentre continuidad, que podamos encontrar la manera de que cada vez la decisión de que este proyecto se haga sea menos riesgosa. De momento, sí te puedo decir que es un gran riesgo el que estamos asumiendo, lo hacemos con valor y con entusiasmo porque vale la pena.

Normalmente cuando termino Despertares, una semana antes de que bailemos, le hablo a mi hermana y le digo: “Nunca más vuelvo a hacer esto, recuérdame por favor que te diga no inmediatamente”, pero justo después de la función y de lo que se vive, ver a los bailarines en el escenario y al público, al día siguiente comienzo a organizar la próxima gala.

De momento sí te puedo decir que es un gran riesgo el que estamos asumiendo (con Despertares), lo hacemos con valor y con entusiasmo porque sabemos que vale la pena

A mí me sorprendió que desde el primer día que salieron a la venta los boletos ya había gente comprando sus entradas. Significa mucho eso, que en las primeras tres horas ya habíamos vendido más boletos de los que antes vendíamos en una semana. Ha sido muy bonito ver esa respuesta del público, quiere decir que hemos hecho bien las cosas, que hay confianza. También hay un deseo por volver a compartir y vivir estas experiencias, volver a sentir y vibrar.

¿Cómo hacer de Despertares un proyecto totalmente autogestivo? Lo estamos logrando en esta ocasión, todos los temas de operación los estamos haciendo como si fuéramos Luis Miguel, con el mismo esquema de financiamiento, más o menos las mismas gestiones que cualquier otro concierto en el Auditorio Nacional, nos ha tomado mucho tiempo llegar ahí, mucho de eso depende del comportamiento de la taquilla. También me interesa que no se salgan de control los precios, hemos luchado para que los boletos más accesibles se mantengan así, hemos enfrentado un escenario muy incierto en los costos de producción, los boletos de avión son muy volátiles, todo está en una situación muy difícil de predecir. Sí hay retos mayores a los de otras ediciones, pero estamos confiando en que vamos a sacar la estrategia adelante.

Esta comparación que haces con Luis Miguel también se puede trasladar al día del espectáculo, porque hemos visto el Auditorio lleno para una función de danza. Sí, es algo único, no existe en otra parte del mundo una experiencia así y me encanta compartir eso con los bailarines que nos acompañan. Era muy importante que el público que compraba su boleto, su experiencia fuera totalmente diferente desde el primer momento que entraba al Auditorio, fue la razón por la que lo saqué del Palacio de Bellas Artes, y por eso tengo un contenido tan diverso, porque en realidad no estoy tratando de que a la gente le guste el ballet clásico, sino que venga y se la pase bien.

Por otra parte, recientemente mencionabas que habían cambiado muchas cosas para ti, ¿crees que estás en una etapa de madurez profesional y personal? Sí, todavía no lo he terminado de entender, ahorita estoy tratando de comprender qué y cómo ha cambiado. Entiendo que hay ciertas cosas muy literales como el paso del tiempo, que prefiero pasar más tiempo con Mateo (su hijo) a estar esperando por alguien. Los viajes ahora los veo de otra manera, cosas así creo que se han transformado, pero no he entendido cómo eso se ha internalizado en mi personalidad y cómo estoy cambiando. Sí me siento diferente, sí siento que tener que dejar atrás tantas metas, tantos sueños por la pandemia, toda la incertidumbre, sí me ha obligado a volver a replantearme mis propósitos y mis intereses, pero me siento bien, sólido, mucho más estable, más fuerte en mis convicciones y más claro en lo que siento que merece la pena hacer y ahí es donde nace el deseo de que Despertares regrese, porque siento que es algo que tiene mucho valor, que va más allá de regresar a bailar a México, más allá de mi propio logro, empiezo a entenderlo como algo que no es sólo para mí y para los artistas en el escenario, sino que tiene un significado para la vida cultural del país, para el público que nos lleva apoyando todo este tiempo, para la gente que nos lleva respaldando tantos años.

¿Estos cambios en tu vida e intereses fueron los motivos que te traerán de vuelta al Ballet de San Francisco? Sí, creo que le quedan seis buenos años de baile a mi carrera, siempre me ha gustado la idea de ser parte de momentos importantes en las organizaciones. Los últimos siete años en el English National Ballet han sido extraordinarios, nuestra generación, quienes hemos estado ahí, nos vamos a sentir muy orgullosos toda la vida de los logros. Ahora el San Francisco Ballet está pasando por una transformación, están cambiando de director después de 37 años, es una de las compañías más importantes de Estados Unidos, una de las más relevantes del mundo. Me ofrece la cercanía a México, la oportunidad de trabajar profesionalmente con mi hermano Esteban y de traer conmigo toda la experiencia que adquirí en Europa. Ahora en julio, la primera temporada la regreso a trabajar con el director que primero creyó en mí (Helgi Tomasson). Tiene muchos significados, y uno de los más importantes es ser parte de una nueva era para la compañía, tengo muchas ganas de compartir con mis compañeros, eso es algo muy importante para un bailarín, ser parte de un proyecto que va más allá de tu función o de tu logro personal.