Javier Camarena, cada vez más fiel a Donizetti en Nemorino

Cuando el tenor Javier Camarena aún estudiaba se aprendió el papel de Nemorino, de la ópera El elixir de amor, de Gaetano Donizetti. Escuchó principalmente las interpretaciones que dejaron grabadas cantantes como Luciano Pavarotti y Roberto Alagna. Tiempo después de aquella época y con una carrera consolidada vuelve de nuevo a este personaje, pero más fiel a la propuesta del compositor, en un encuentro total entre intérprete y partitura de esta pieza magistral, compartió a La Razón.

No es para más, este nuevo montaje de El elixir de amor representa el debut de Camarena con público presente en Italia, en la cuna del bel canto y ciudad que vio nacer a Donizetti: Bérgamo, donde además cantará con la orquestación original. También será la función con la que se reinaugure el Teatro Gaetano Donizetti y uno de los primeros eventos culturales con espectadores, el próximo 19 de noviembre.

“Estoy emocionado, el año pasado debí hacer mi debut, pero por cuestiones de salud no pude, tuve que cancelar. Será el gran evento cultural, no sólo del Festival Donizetti sino de la ciudad de Bérgamo, por la reinauguración del teatro y porque será de los primeros eventos que se estén haciendo ya con la apertura al público, que está ávido de regresar a los escenarios, al teatro, a disfrutar de la música, es día de gran fiesta en la urbe natal del compositor. Me siento muy afortunado con esta ópera que además es una de las que más quiero”, expresó el tenor veracruzano.

En este tiempo he hecho diferentes obras que me han permitido estar mucho más consciente de lo que el compositor pide en su partitura, creo que mi acercamiento a Nemorino en Elixir de amor es más fiel

Javier Camarena

Tenor

En este reciente reencuentro con Nemorino, el campesino sencillo e ingenuo de El elixir de amor, Javier Camarena consideró que la madurez de su experiencia y el acercamiento total a la partitura le ha permitido enriquecer su interpretación, por lo que “es más fiel al deseo del compositor que a lo que me nace del corazón”.

“Estudié esta música junto con el apoyo de grabaciones; entonces, en realidad cuando me aprendí esta obra fue haciendo lo que otros hacían, escuchaba mucho el Elixir cantado por Pavarotti, la versión de Roberto Alagna, pero lo hecho por estos cantantes en sus grabaciones, no necesariamente significa que era lo que quería el compositor. Al paso de los años entendí esta parte, tenía que hacer un estudio más profundo de mis partituras, sin escuchar nada, sin necesidad de ningún otro apoyo fonográfico, auditivo, simplemente el autor y yo”, detalló.

Dicha exploración lo llevó a descubrir, por ejemplo, que había notas que eran más cortas de lo que algunos cantantes hacían, o que eran más largas. Además, su Nemorino “tenía otra manera de expresarse, la cuestión era descubrirlo dentro de la misma partitura”, dijo el vocalista.

Señaló que Donizetti “era un gran hombre de teatro, tuvo la maestría de saber combinar lo que él quería en cada uno de sus personajes y plasmarlo en la música para que se complementara. Fue un grande, El elixir de amor, a pesar de ser una ópera bufa es una gran obra, es magistral. Hoy que he tenido la oportunidad de revisarla, me he encontrado con estos detalles, lo que me estaba pidiendo el compositor, eso al final es lo más complicado de lograr en este género que es la ópera”, agregó.

Un orgullo representar a México. Javier Camarena es uno de los artistas nacionales que se presentan en la Expo Mundial de Dubái. El próximo miércoles, junto con el pianista Ángel Rodríguez y el mariachi de la Secretaría de la Secretaría de Marina, estará presentando música del repertorio popular del país.

“Este programa para Dubái será especialmente distinto y más cercano al que hicimos para el Cervantino, tendrá su parte de ópera, pero estaremos haciendo arias muy conocidas como La donna è mobile, el aria de ‘Tonio’ de La hija del Regimiento, que me ha acompañado mucho en los últimos años; un poco de canción italiana como O sole mio, y además, la mayor parte, temas de nuestro repertorio popular mexicano con Agustín Lara, María Grever, Consuelito Velázquez, para dar muestra de las canciones tan bellas que disfrutamos en nuestro país para mostrarlas al mundo”, adelantó Camarena.

Esta participación lo llena de orgullo: “Es un gran honor representar a esta comunidad musical, operística de nuestro país, sin duda es un gran evento, es presentar al mundo toda nuestra riqueza artística y cultural. Siempre es muy emocionante cantar con mariachi, es parte de nuestra identidad, de la música como país”, finalizó.