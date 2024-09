La obra monumental que se hizo en 30 años

Tuvieron que pasar treinta años para que el México moderno tuviera en pie uno de sus emblemas culturales más completo y atractivo, el Palacio de Bellas Artes. A ocho décadas de su inauguración se mantiene como el centro cultural más importante en el país, pese a las fallas estructurales con las que debe lidiar cada año, como son el hundimiento y las goteras.

El vitral Apolo y las musas, el escenario, las cúpulas, el vestíbulo que descubre un estilo arquitectónico diferente, los pegasos en la explanada… son parte de su atractivo. Su importancia no sólo se enfoca en el teatro, pues además del gran escenario que permite una acústica sin uso de aparatos electrónicos, el palacio alberga dos museos, el dedicado a las muestras visuales y el Nacional de Arquitectura.

Su majestuosidad supera los problemas estructurales y las polémicas por su restauración realizada en 2010 —que costó 700 millones de pesos; redujo la capacidad del teatro y añadió bocinas y micrófonos—, ya que el inmueble es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros (en lo que va del año 386 mil personas han asistido).

Entre los problemas estructurales se encuentran dos que no merman su funcionalidad. Las goteras y el hundimiento. De acuerdo con el arquitecto José López Quintero, el inmueble tiene un declive similar al de la ciudad de México, de 13 centímetros por trimestre; sólo en la parte trasera, la que da al Eje Central, la diferencia de la banqueta a la base del edificio es de 1.4 metros. El otro problema son las goteras, las cuales no significan un deterioro catastrófico, su raíz viene de la construcción. “Existen errores involuntarios. En las cúpulas hay tres materiales que no se llevan: el cristal, el concreto y la cerámica, esos materiales tienen coeficientes de dilatación diferentes; es decir, cuando reciben el calor del sol diario unos se expanden o contraen de forma diferente y esos movimientos micromilimétricos diarios provocan que se abran y aparezcan goteras”, explica el arquitecto.

Palacio de Bellas Artes La Razón de México

Click aquí para ver en tamaño completo