León Krauze invita a descubrir los misterios de las historias perdidas

León Krauze considera que en Historias perdidas, proyecto que nació en la radio, después migró a los libros y actualmente explora el formato de los podcasts, siempre ha querido que “la gente entre por el misterio y se quede con la historia”.

En el regreso de Historias perdidas, ahora con Podimo, invita a descubrir los grandes enigmas, misterios y escalofriantes episodios sobrenaturales que se han registrado a lo largo de la historia, desde la tragedia en Pompeya, el último vuelo y desaparición de la piloto Amelia Earhart, hasta el último tigre de Tasmania y la aterradora penitenciaría Eastern State, por mencionar algunas.

“Hay dos o tres casos aterradores de lo paranormal que siempre es muy divertido contar; hay historias con H mayúscula como el caso de Pompeya o el último vuelo de Amelia, o el destino de Billy the Kid, creo que hay una combinación de temas que son muy emblemáticos, estos 12 temas ofrecen un viaje muy interesante”, detalló en entrevista con La Razón el también autor de La casa dividida.

En los episodios, lanzados ayer, también se cuenta el enigma de la mansión Winchester, sobre el espía supremo Robert Hanssen y la posesión de Anneliese Michel. Krauze destacó que en los relatos se mantiene el sello de la casa, el misterio histórico.

Me parece que durante milenios la manera como nos comunicábamos era contar historias alrededor de la fogata, generación tras generación para mantener viva nuestra tradición, creo que ese poder de la narración se mantiene

León Krauze, Escritor

“Ésa es una obligación de Historias perdidas, si no hay un misterio en lo que estamos contando no puede ser parte de éstas, hay veces que tenemos mucha suerte, como por ejemplo podemos contar la vida de Napoleón porque su muerte es un misterio y eso gusta mucho, pero si no hay, desgraciadamente no podemos contar la historia en el podcast.

“El misterio es lo que atrae a nuestros escuchas y le da ese saborcito tan único”, dijo el también periodista.

León Krauze señaló que este proyecto, el cual nació hace más de una década como una sección corta en radio y después creció hasta la publicación de dos libros bestseller, siempre ha tenido la intención de rescatar la narrativa en audio y conectar con diversas generaciones.

“Es meterte realmente con la magia que tiene el sonido en un mundo completamente distinto al tuyo, crear una atmósfera distinta, y la otra intención era crear un puente entre generaciones, que cuando los muchachos se subieran al auto mientras escuchaban el noticiero, dijeran no le cambies quiero escuchar Historias perdidas, que fuera una suerte de momento para compartir y disfrutar estos misterios históricos entre los niños y los no tan niños”, resaltó.

Aseguró que le han contado anécdotas en las que padres le han compartido que escuchan Historias perdidas con sus hijos o viceversa.

“Me encanta imaginar que quienes están escuchando son llevados a otro sitio, a otro momento. El podcast ha recorrido milenios, hemos contado historias auténticamente milenarias, casi desde el principio de la civilización, historias del siglo XX, más recientes. En cada historia me gusta pensar que hay esa atmósfera muy sui géneris y única que hace de esto un auténtico viaje en el tiempo”, dijo.