María Hanneman sueña con tocar con Dudamel

La joven pianista María Hanneman, después de haber participado en importantes festivales como el Cervantino y el PAXX GNP —este último organizado por la directora de orquesta Alondra de la Parra— sueña con algún día tocar bajo la batuta de Gustavo Dudamel y colaborar con la Filarmónica de Berlín, considerada la más importante agrupación en su tipo a nivel internacional.

“Dentro de 10 años espero haber terminado la carrera, me veo tocando, viajando por todo el mundo y aprendiendo. Mi sueño es tocar algún día con Gustavo Dudamel, tocar con la Filarmónica de Berlín, espero lograrlo, me ilusiona mucho”, dijo Hanneman en entrevista telefónica con La Razón.

La pianista actualmente se encuentra estudiando en España, en el Conservatorio del Escorial Padre Antonio Soler. Próximamente pisará la sede de la Institución Ferial de Madrid con la versión sinfónica del musical Malinche, de Nacho Cano, fundador de Mecano.

María Hanneman, Pianista

El montaje es una celebración y reivindicación de La Malinche. Además aborda el proceso de mestizaje en México, a raíz de la colonización.

“Estoy emocionada de formar parte de Malinche, es un homenaje a México y dignifica a nuestro país. Nunca había tocado en un musical, no sé cuál sería el reto, pero como será con una orquesta no creo que se me dificulte”, comentó la artista de 16 años.

Hanneman se presentará con esta versión sinfónica del musical el próximo 9 de octubre y el 7 de ese mismo mes participará en los festejos de la hispanidad.

Recientemente, la pianista fue una de las artistas invitadas al Festival PAXX GNP, en la Riviera Maya, en México, una experiencia que le dejó muchísimas enseñanzas, contó.

“De todos aprendí mucho, de Alondra de la Parra también, me tranquilizó mucho tocar con ella, yo estaba muy nerviosa, pero ella me sonreía y hacía caritas como diciendo, tranquila. Ella ha sido una mujer muy criticada en la vida, así que en un momento le pregunté sobre eso y cómo le hacía, me dijo que siempre tenga en cuenta que soy sólo yo y mi piano”, compartió Hanneman, quien no descarta en un futuro hacer una vida fuera del país para lograr sus metas y conquistar escenarios en Europa.

Antes de volver a España, pues está en México desde julio, pudo presentarse ayer y antier en el Auditorio Audium del complejo museístico la Constancia Mexicana, en Puebla, y en el Teatro Victoria de Teziutlán, respectivamente.

“Ahora que vivo y estudio en España, volver a mi México me llena de felicidad. Tocar ante mi gente es un honor y sentir su cariño me estimula para seguir superándome y esforzándome por poner muy en alto el nombre de mi patria”, finalizó Hanneman.