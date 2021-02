Máscara teotihuacana que se subastará en París es falsa: INAH

La máscara teotihuacana, una de las principales piezas de las 33 que serán subastadas por la casa Christie’s el próximo 9 de febrero, es falsa, aseguró este martes en conferencia virtual, Diego Prieto, director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

"De los 33 bienes que se vinculan a culturas o civilizaciones que florecieron en México hemos determinado que tres son falsas;y las demás sí nos parece que reúnen condiciones para acreditar su pertenencia a culturas, pueblos originarios de nuestro territorio y que florecieron antes de la llegada de las culturas europeas", señaló el antropólogo.

Detalló que las otras dos piezas apócrifas son de Xochipala, Puebla, una máscara y una figura en forma de rana. Por este motivo, México sólo reclama la devolución de las 30 que sí acreditó su autenticidad.

Diego Prieto informó que de manera conjunta la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fiscalía General de la República suman esfuerzos para parar la puja y lograr la repatriación de las piezas; sin embargo, reconoció que como México y Francia tienen legislaciones distintas en materia de patrimonio, en este tipo de labor han tenido mucho éxito, por lo que apelan a "la buena fe".

"El 29 de enero presentamos una denuncia penal ante la Fiscalía, pues se trata de hechos que en la legislación mexicana presumiblemente constituyen varios delitos: está prohibida la exportación; la Ley establece que los objetos arqueológicos del país son propiedad de la nación por lo tanto se encuentran fuera de todo acto de comercio... La legislación francesa favorece estas transacciones desde el ámbito de lo privado, del derecho mercantil, tienen dificultades para intervenir", declaró.

Sin embargo, frente a este panorama reiteró que el INAH y el Gobierno mexicano no van a "renunciar" a dichas piezas. "No es una lucha estéril, el hecho de que una lucha sea compleja, no quiere decir que no se puede… con el patrimonio arqueológico no se comercia", añadió.

María del Socorro Villarreal Escárrega, coordinadora nacional de Asuntos Jurídicos del INAH, reconoció que con Francia no han tenido éxito para detener subastas, como sí ha ocurrido con países como Alemania y Estados Unidos, con los cuales nuestra nación tiene convenios.

"En Alemania sí ha habido restitución, en Estados Unidos también por el acuerdo bilateral. La reclamación se hace a través de las embajadas, pero es un acto privado y comercial entre particulares, lo cual convierte el asunto en algo muy difícil, nos exigen que acreditemos la fecha exacta de cuándo salió, dónde salió y quién la sacó la pieza, pero todo sale de excavaciones clandestinas…", aseguró.

Por esta razón, señaló que mientras no se armonicen las legislaciones a nivel internacional en materia de patrimonio, "la lucha contra la venta ilegal seguirá siendo la misma, pero no dejaremos de hacer las denuncias".

