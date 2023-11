"Maussan, el mayor predicador en México del evangelio Ovni

Luis Reséndiz (Coatzacoalcos, Veracruz, 1988), guionista de televisión y de podcasts (La hora Marcada, Pan y circo...), ensayista y editor, lanza Algunas verdades están afuera pero de otras es imposible saberlo (Dharma Books, 2023): cuaderno de doce textos breves que transitan por los espacios de la crónica y el ensayo narrativo. Iconografías verbales trazadas desde emotivos índices en un cordial diálogo con devociones inquietantes: la cultura Ovni, la ufología, la conquista espacial, los viajes interestelares y la ciencia ficción.

Cuaderno rebosado de perplejidades que enlazan extrañas afinidades, por ejemplo, entre Cristóbal Colón y el empresario Elon Musk; asimismo, aparece Jaime Maussan en su turbadora disertación sobre la vida extraterrestre o un niño aficionado a subir a las azoteas en relación cómplice con el padre y los abuelos. La predicción del futuro y sus vínculos con las religiones en reveladores apuntes en que los espectros del pasado prorrogan todas las tentativas y patrimonios.

“De niño, yo me iba a la azotea de mi casa para ver las estrellas, era algo que me producía mucho placer. Conversaba con los amigos de la escuela esas experiencias, estaba infundido por lo que leía de los extraterrestres; me fascinaban como a muchos mexicanos las andanzas de Jaime Maussan, lo comentaba con mi padre. Este libro es muy personal, es más que todo una confesión de mis obsesiones por los Ovnis, la carrera espacial, la ufología y la ciencia ficción”, dijo a La Razón Luis Reséndiz.

¿Ensayos narrativos autobiográficos? Diría que son casi autobiográficos. Ese ensayista-narrador refiere episodios que le sucedieron a él que coinciden con cosas que me pasaron a mí.

¿Cuánto hay de usted en el niño de los textos “Quiero creer”, “Solo para tus ojos” o “Defendámonos de los Dioses”? Sí, ése soy yo desde la remembranza, personaje imaginario en los espacios de la ficción. Tuve una infancia muy marcada por la cultura pop mexicana.

¿Ecos y derivaciones de lecturas infantiles? Sí, lecturas de Kalimán, Verne, Conan Doyle, Dumas, cómics, revistas gráficas de naves extraterrestres. Me impresionaron las predicciones de la Gran Pirámide. Muchos otros autores me llevaron después a de Ray Bradbury, Lovecraft y Philip K. Dick. La televisión jugó un papel importante en mi curiosidad por los temas espaciales.

¿Libro heterogéneo de referencias múltiples: musicales, científicas, cinematográficas y religiosas? Hay citas de canciones, referencias a grandes figuras científicas, empresarios, escritores célebres, capítulos de la serie X Files, documentos del Majestic-12, del extravagante pintor Royal Robertson y, por supuesto, de Jaime Maussan.

¿Jaime Maussan es un charlatán o no? Es un personaje que entra en cualquier analogía de la ficción; es el mayor predicador en México del evangelio Ovni. Quizás sea un falso profeta, pero en algunos momentos los vaticinios que ha divulgado son certificaciones inquietantes. Tiene una notoria apariencia de gárrulo, parlanchín y embustero, pero creo que a veces, la fe accede a ostentaciones que la lógica reniega.

¿Volumen que se puede leer como un compendio de ‘historias de aventuras extraordinarias’? Está esa posibilidad: aparecen pasajes de hechizos, conjuros y exorcismos, encuentros con extraterrestres, experiencias paranormales, viajes interestelares y hasta aventuras con chaneques veracruzanos.

