Mondiacult se inaugura con llamado contra el tráfico ilícito de bienes culturales

Mondiacult, la conferencia mundial de la UNESCO que definirá la ruta para actuar en favor de la cultura como bien público mundial, y que tiene lugar en México, se inauguró la mañana de este miércoles en el Auditorio Nacional con un llamado contra el tráfico ilícito de bienes culturales y en pro de garantizar mayor protección a los trabajadores de la cultura, cuya vulnerabilidad se acentuó con la pandemia de COVID-19.

Durante la apertura del Mondiacult, que reúne a más de 110 ministros y viceministros de Cultura de diversos países, Audrey Azoulay, directora de la UNESCO, señaló que tendría que reforzarse la legislación en la materia y regular el mercado del arte.

Por su parte, Beatriz Gutiérrez Müller, en representación del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien se esperaba su asistencia, pero no se presentó, reiteró el llamado que ha hecho México con la campaña #MiPatrimonioNoSeVende.

“Debemos entender que la cultura ajena no se apropia con fines económicos, no se subasta, el plagio es ilegal e inmoral. Nuestro lema en México es Nuestro patrimonio no se vende, defender nuestro legado ancestral, protegerlo”