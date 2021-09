Muere Tino Contreras, uno de los pioneros del jazz mexicano

Luto en los espacios del jazz en México: Fortino Tino Contreras González (Chihuahua, 3 de abril, 1924–Ciudad de México, 9 de septiembre, 2021), pionero del movimiento jazzístico en México, falleció ayer jueves en las iniciales de la alborada.

La página de Facebook Tino Contreras Jazz Oficial suscribía: “Familia y amigos: con profundo dolor les comunico que el día de hoy 9 de Septiembre a las 00:30 horas se detuvo el corazón de nuestro amado maestro Tino Contreras. Gracias por su comprensión”.

El compositor, pianista, trompetista y baterista tenía 97 años de edad. “Incombustible baterista”, lo define Alain Derbez en el libro El jazz en México. Datos para una historia. Pujante percusionista que aparece en la nómina de los dos volúmenes de The Legendary 1954 Sessions (Fresh Sound Records), puerta de la crónica del jazz en México.

Compositor de unas dos mil piezas y protagonista de 60 fonogramas. Él mismo contaba que había iniciado su matrimonio con la música “cuando todavía era virgen, tenía apenas ocho años, la sangre jala: mi abuelo y mi padre eran músicos, me inculcaron este amor por la síncopa; ya a los 10 años me acerqué a los músicos profesionales de mi ciudad natal y más tarde me fui a Ciudad Juárez donde escuché con atención a Duke Ellington, Frank Sinatra y Nat King Cole; no pude parar hasta el día de hoy; el asunto sigue no sé hasta cuándo”, me dijo en una entrevista en el año 2015.

Arriba a la Ciudad de México en los años 50, colabora en la Radio XEW y más tarde se integra a la Orquesta de Luis Arcaraz. Viaje por toda Latinoamérica que lo foguea como instrumentista. Fundador del Ríguz, uno de los primeros clubes de jazz en la capital mexicana, donde se presentaba con su Cuarteto (Alfonso Zúñiga, piano; Víctor Ruiz, contrabajo; Mario Contreras, trompeta).

Giras por Grecia, Turquía, Francia, España, Brasil, Argentina, Colombia y Cuba: impone el sello del naciente jazz mexicano. “Tocábamos música mexicana a través de los formatos del jazz norteamericano, piezas originales que llamaron la atención de destacadas figuras del jazz internacional; me considero un antecesor del jazz latino pero con marca azteca”, decía con presunción.

El dato: Fue el primer jazzista nacional que se aventuró a realizar extensas giras fuera de México. Hizo una estancia en Grecia.

Año de 1966 aparición de Misa en Jazz su composición más cotizada, la cual fue elogiada por su “híbrida conjunción espiritual”. Compartió escenarios con Cannonball Adderley, Duke Ellington y Brubeck. Empalmó resonancias afrolatinas, timbres psicodélicos, aires mediterráneos, música experimental y coloraciones flamencas. El sello británico Browns-wood de Gilles Peterson lanzó el que se puede considerar su álbum testamentario: La noche de los dioses: Contreras lo ejecutó vía streaming desde el Museo Casa Azul Frida Kahlo, en la Ciudad de México, el pasado mes de abril.

Figura polémica, sobreestimada por unos y cuestionada por otros. Decía: “Soy el jazz, soy inmortal: nací en 1924, dos años antes que Miles Davis y todavía sigo aquí”. Escucho en el centro de la tarde: “Naboró”, “Mar rojo”, “Betsabé”, “Orfeo de tambores”, “Yúmaré”, “Jazz Valentino”, “Minueto en la”, “Rumbola”, “Rana loca”, “La noche de los dioses”... Sí, Tino Contreras es inmortal: la leyenda se selló ayer jueves cuando el latido de su corazón fue mordido por el alba.