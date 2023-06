Norte-Sur, un libro que pone al futbol como termómetro social

En Norte-Sur (Editorial Libro Futbol.Com, 2023) el editor, cronista, escritor, viajero y consultor editorial Ricardo López Si (Ciudad de México, 1989) reúne historias de futbol para entender la polarización en Italia. Veinte apartados que se columpian en las concordias del ensayo, la crónica y el artículo de opinión. Singular empalme de reflexiones políticas, viajes, lecturas, cine y cultura popular con incidentes del futbol.

Transitan por los folios de este volumen un portero que quería ser ciclista, un realizador cinematográfico al que Maradona salvó de la muerte, un grupo de mujeres desafiando a un fascista o una actriz de Hollywood terciando en favor de un equipo de futbol en mala racha. Muestrario de periodismo inteligente e imaginativo que pone frente al espejo a un tropel de personajes exuberantes cuyas vidas giran en la pauta de los cabezazos y patadas detrás de un balón.

“Soy en realidad, un periodista viajero: sé que es al que más recursos se le exige a la hora de contar historias y eludir la trampa de los lugares comunes. Si la literatura, la geografía, la historia, la música o el futbol te sirven para explicar mejor un país, exploras por ahí. No puedes desdeñar ni ser indiferente a ninguna circunstancia, condición o expresión de cultura popular que funcione como termómetro social. De ahí, el germen de este libro”, explicó en entrevista con La Razón, Ricardo López Si, colaborador de The Washington Post.

¿Periodista viajero? Me interesa la concepción del viaje con fines narrativos y, de alguna manera, divulgativos. El mundo es un sitio complejo en el que se entreveran ideologías, culturas, ideales, religiones, cosmogonías. Entre mejor convivamos con la idea de que el mundo que habitamos no es homogéneo ni lineal, vamos a contar mejores historias. Luego entra la sensibilidad y la mirada con la que cada uno logre plasmar esos contrastes, pero proponer nuevas maneras de aproximarse a los lugares de siempre nunca ha sido tan necesario.

¿Por qué Italia y el futbol como médula de este cuaderno? Crecí con la narrativa heredada de la Italia idealizada como un museo a cielo abierto y parque temático. Pensando en desmontar eso, me refugié en la Italia más crepuscular, en el bipolarismo norte-sur. Luego enganché el futbol, porque era el mecanismo que mejor me servía para llevar a la superficie esa condición tan particular. Dicho eso, no pretendí escribir un libro de futbol al uso. Es un libro de artículos periodísticos que utiliza el futbol como pretexto para abordar la brecha social entre el norte capitalista y el sur marginado. Incluso por el camino se proponen más referencias de literatura, de música, de cine y de historia.

¿Testimonio de una Italia polarizada? Conviene recordar que la propia Italia se reconoce polarizada. No hay una conciencia real de unidad nacional. Ni territorial ni a nivel de valores culturales. Desde la caída del Imperio romano de occidente, Italia siempre estuvo dividida. La unificación fue un mecanismo de supervivencia para librarse del yugo extranjero. Por ahí pasaron franceses, normandos, españoles. Luego, en la primera mitad del siglo XX, aparece la sombra alargada del fascismo. Por todo esto, podemos concluir que Italia, como idea de país más o menos uniforme y democrático, es una historia en desarrollo. La inestabilidad política, el auge de la extrema derecha, la corrupción endémica, la capacidad evolutiva de la mafia. Todo se gesta en un país fragmentado.

¿El futbol en Italia conduce al éxito? En Italia el futbol te legitima como empresario, artista, político, tirano, ídolo. El mejor ejemplo es Silvio Berlusconi, tres veces primer ministro. Su carrera política y empresarial no se explica sin su exitoso paso por el futbol. Ahí existen muchas claves para darle contexto al personaje que mejor explica la bonanza y la perversión de la Italia contemporánea. En ese sentido, el futbol también sirvió como lavado de cara para alimentar el ego de un playboy vulgar y trasnochado.

¿Libro escrito desde referencias literarias? Mientras lo escribía encontré muchas claves en la literatura, porque no concibo el viaje sin la lectura. Yo ya tenía ciertas pistas sobre una Turín más nebulosa a partir de Cesare Pavese, el solitario de las colinas, el sufridor ejemplar. O por Alejandro Baricco, confeso hincha del Torino. Lo mismo pasa con el cine. Desde Vittorio de Sica a Paolo Sorrentino, pasando por el heterodoxo Pier Paolo Pasolini, siempre está visible la impronta del futbol como una cuestión social.