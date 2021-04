Obra plástica de Alejandro Jodorowsky se subasta por primera vez en México

Una obra del controvertido dramaturgo, novelista, poeta, músico, filósofo, pintor, gurú espiritual y cineasta franco-chileno Alejandro Jodorowsky se subasta por primera vez en México el próximo 15 de abril, informó este lunes Morton Subastas.

Pieza concebida como un collage intervenido para la portada del cómic "Fábulas Pánicas" No. 48 impresa en el suplemento cultural de "El Heraldo de México" en mayo de 1968: "¡Qué raro, un monstruo colgado de los pies!," fue también publicada en su versión final en una recopilación de la serie "The Panic Fables. Mystic Teaching and Initiatiory Tales", del cual se ha tomado un ejemplar en el conjunto de la puja.

Años difíciles para el versátil artista en su estancia en México cuando fraguó esta pieza y otras muy significativas. En un convulsionado México, arropado por movimientos sociales y políticos, y cambios de paradigmas ideológicos, el autor de la célebre novela "Donde mejor canta un pájaro" se convirtió en un personaje embarazoso para las autoridades del país: sus obras teatrales fueron cuestionadas y censuradas por su ánimo “vanguardistas” y contestatario. Muchas veces fue advertido: tanto sus producciones como sus cursos de pantomima en la Escuela de Bellas Artes fueron inhabilitados. Se llegó a especular de que el “nombre de Alejandro Jodorowsky estaba maldito”.

Obra de Alejandro Jodorowsky que sale a subasta en México. Morton Subastas

Alejandro Jodorowsky y su trabajo en cómics

Alejandro Jodorowsky emprendió la experimentación con los cómics en el año de 1967, como una manera de ganarse la vida. Su amigo, el narrador Luis Spota, editor de la sección de cultura de "El Heraldo de México", lo incitó a colaborar con unas tiras cómicas semanales, dibujadas por él, las cuales serían editadas durante 3 meses; sin embargo, tales dibujos se convirtieron en un éxito y su presencia en el diario duró por 6 años.

Los seguidores de Jodorowsky, sobre todo jóvenes, lo impulsaron a imprimirle unos gestos de constantes insurrección, de ahí nació el concepto de Fábulas Pánicas: “arte que sane y abra consciencias”. Alejandro Jodorowsky, una de las principales figuras del surrealismo, escritor y cineasta altamente reconocido, actualmente, radica en París y tiene 92 años de edad.

En la subasta, los interesados podrán participar a distancia, por teléfono y por internet a través de www.mortonsubastas.com "¡Qué raro, un monstruo colgado de los pies!," está en propuesta de salida, valuada entre 38 mil y 60 mil pesos.

AG