OFUNAM pone sabor tropical con “La Boa”

La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) y La Única, Internacional Sonora se unen en una serie de presentaciones para llevar gozo y baile a la Sala Nezahualcóyotl de la máxima casa de estudios, con éxitos como “La Boa”, “Perfume de Gardenias” y “¿Dónde estás Yolanda?”.

Presentaciones para disfrutar y para que el público sepa que “la sala de conciertos no muerde” y que “hay que perderle el miedo”, aseguró a La Razón Iván López Reynoso, quien estará dirigiendo los recitales.

“Tenemos una esencia rítmica en nuestro ADN cultural, hemos crecido escuchando cumbia, bolero, quién no se ha emocionado con la música de la Sonora, que tiene tantos años contagiándonos, la ubicamos por películas”, señaló el director invitado.

Los conciertos incluirán clásicos como “Estoy pensando en ti”, “Mi razón”, “Amor de cabaret”, “Noche inolvidable” y “A muchos años”. La primera presentación es hoy a las 20:00 horas y el domingo a las 12:00.

Ésta es la tercera vez que la OFUNAM colabora con La Única, Internacional Sonora; sin embargo, López Reynoso reconoce que es todo un desafío, porque es repertorio al que no está habituado la orquesta.

“Es un programa que significa retos distintos a los habituales, empezando que es un repertorio al que la OFUNAM no está acostumbrada, si bien es un lenguaje muy cercano, porque quién no es fan de la Sonora, pero no es el habitual de la orquesta. El reto es entrar en el estilo y línea interpretativa de la Sonora. En este caso, es encontrar la comunión entre los fans de la Sonora y el de la OFUNAM, es lo que hace tan especial estos conciertos del fin de semana”, apuntó.

MÚSICA MEXICANA EN LA MALETA. Iván López Reynoso, también director de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y batuta invitada de la Oviedo Filarmonía, confesó que siempre “lleva en la maleta a la música mexicana”, por eso en su regreso a Oviedo en el mes de enero incluyó en el programa la pieza de Felipe Villanueva, “Vals poético”, que formará parte del tradicional Concierto Navideño.

“El ‘Vals poético’ de Villanueva va a sonar por primera vez allá, es un guiño a nuestra música, me gusta viajar con la música mexicana en la maleta, se aceptó la propuesta de incluir una pieza mexicana en un concierto navideño, es una obra romántica, profundamente emocional”, detalló.

Los conciertos serán el 1 y 2 de enero; incluirá también piezas de Nicolai, Suppé, Rossini, Smetana y Strauss.

“Iniciar el 2024 con mi querida Oviedo Filarmonía, orquesta con la que cumpliré seis años, es motivo personal de entusiasmo”, remarcó.