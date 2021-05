Ópera de Dallas lanza plataforma tipo Netflix para amantes de la ópera

La Ópera de Dallas se adapta a la nueva normalidad que ha dejado la pandemia de COVID-19 y lanza una plataforma de streaming parecida a Netflix, pero para los amantes de la ópera , pues incluye producciones completas y un catálogo de contenido para todas las edades. Una opción para disfrutar de este arte que en México no ha podido regresar a los escenarios presenciales y que en Estados Unidos apenas ve atisbos de reactivación.

“Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento de thedallasopera.tv. Observar cómo este proyecto se convirtió de una idea en una realidad en menos de un año ha sido asombroso y estamos muy orgullosos de los contenidos que estamos listos para ofrecer a nuestros públicos. Estamos abriendo camino en esta área al tiempo que continuamos preservando las grandes tradiciones de la ópera en vivo”, recalcó Ian Derrer, director general de la Ópera de Dallas.

TAmbién lee Javier Camarena gana premio a Mejor Cantante Masculino en los “Oscar” de la ópera

¿Cuánto cuesta la suscripción a la plataforma de streaming de la Ópera de Dallas?

Las subscripciones a thedallasopera.tv se pueden obtener en un costo de 4. 99 dólares (aproximadamente, 100 pesos mexicanos) al mes con un espacio de prueba gratuita de 7 días. El contenido Premium -los Originales - será ofertado periódicamente en la categoría de ‘pago por evento’.

“El contenido de video del canal comprende cuatro categorías: Originales, En el escenario, TDO Network, y OperaKids, que estarán disponibles a través de una app para teléfonos celulares (IOS y Android), en televisores inteligentes a través de Fire TV y Roku, así como en el sitio web para usuarios de computadoras”, se detalló en un comunicado.

Asimismo, se precisó que los Originales "That which we love" ("Eso que amamos"), con la aclamada mezzosoprano estadounidense Isabel Leonard; y "Vanished" (Desaparecido), una cinta con la actuación del contratenor John Holiday y el tenor Rusell Thomas -música de Gluck, Monteverdi y Janacek-; y "The Heart of the Song" ("El Corazón de la Canción"), en español e inglés, que presenta una conversación y actuación de tres tenores mexicanos – Javier Camarena, Rolando Villazón y David Lomelí - está disponible desde el 25 de mayo hasta el 30 de junio.

TAmbién lee Museo de Arte de Dallas muestra por primera vez la serie de olivares de Van Gogh

¿Qué contenidos incluye la plataforma de la Ópera de Dallas?

El lanzamiento de la plataforma thedallasopera.tv incluye: La producción de la compañía en 2019 de “La flauta mágica” de Mozart, presentada en la producción de Sir Peter Hall de 1999; "The John Holiday Experience", recital del reciente finalista de The Voice, grabado el 9 de abril en la Winspear Opera House; y una celebración de los primeros cinco años del Instituto Hart para Mujeres Directoras de Orquesta de TDO con selecciones de los cinco conciertos de muestras anuales de dicho Instituto.

Otras de las ofertas más atractivas para los padres de familia: OperaKids (Ópera para niños) sustentada en programación para menores; Actualmente están disponibles dos óperas familiares: "Jack and the Beanstalk" ("Jack y las habichuelas mágicas") con música de Sir Arthur Sullivan y otros; y "Dr. Miracle" ("Dr. Milagro"), con música de Georges Bizet y otros / libreto de Leon Battue y Ludovic Halévy, narra la historia del amor joven a través de una serie de disfraces, contratiempos y eventuales finales felices.

Por último, Kids Opera Boot Camp (Campamento de entrenamiento de ópera para niños se basa en una mirada interactiva detrás de los andamios de los escenarios operísticos, donde los espectadores pueden ejercitarse en una serie de lecciones en video: lo que se necesita para hacer una ópera, cómo diseñar un escenario y cómo aprender música en la especialidad de cantante.

El programa se consuma con la presentación del grupo The Bremen Town Musicians, en una adaptación para la pantalla de Mary Dibbern y Ryan Lescalleet de la encantadora ópera infantil de John Davies sobre el valor del trabajo en equipo, en un montaje orientado a niños de Kínder hasta sexto grado de primaria.

Para acceder a la plataforma o suscribirse es a través de la página https://www.thedallasopera.tv/

AG