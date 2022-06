¿Cuál es el verdadero origen de la Marcha del Orgullo LGBT+?

Este mes se conmemora la diversidad sexual y el orgullo de la comunidad LGBT. Desfiles y movilizaciones sociales se llevan a cabo en muchas partes del mundo, incluyendo México, pero, ¿por qué en junio se celebra el Mes Pride o Mes del Orgullo LGBT+?, ¿cuál es la historia detrás de esta fecha?

La década de los años 60 en los Estados Unidos estuvo repleta de movimientos sociales impulsados por la contracultura: el movimiento de liberación femenina, las movilizaciones en contra el racismo encabezadas por Martin Luther King, la revolución sexual y el movimiento hippie marcaron la pauta para la transformación de una sociedad ultra-conservadora.

"The Times They Are a-Changin", de Bob Dylan, de Bob Dylan, era el himno de una juventud que demandaba un cambio en las costumbres instauradas en la época. En ese contexto revolucionario se terminó de gestar la lucha por la diversidad sexual y el orgullo gay.

¿Qué suceso dio origen a la Marcha del Orgullo LGBT+?

Era verano del 69, el escenario: Nueva York. Todo aquel que deseaba vivir su sexualidad de manera libre debía hacerlo en bares clandestinos administrados por el crimen organizado. No existía relación alguna entre gays y la mafia, pero eran los únicos lugares en los que se podía convivir libremente, pues la homosexualidad, el lesbianismo o el travestismo no eran bien vistos por la sociedad.

Las redadas eran comunes en esos lugares y solían llevarse a cabo sin inconvenientes. Se cree que la mayoría de las veces los dueños estaban avisados, por lo que prácticamente se cumplía con el protocolo: llegar y arrestar a todo aquel que no cumpliera con las normas de la época y que no portara la ropa correspondiente al sexo de su identificación.

¿Porqué fue crucial el 28 de junio de 1969?



Hasta ese momento, gays, travestis y lesbianas se alineaban con las leyes que la sociedad imponía, pero el 28 de junio de 1969 todo cambió. Durante las primeras horas de aquel sábado la policía de Nueva York hizo una de sus acostumbradas redadas en un bar de la calle Christopher, en Greenwich Village. Se trataba del bar Stonewall Inn, uno de los bares de ambiente gay más populares de la época.

El bar estaba lleno, había alrededor de 200 personas en su interior; la policía prendió las luces, comenzó a sacar a todos del lugar y arrestó a travestis, drag queens, transgénero y a todo aquel que no portara ropa correspondiente a su identificación o que no contara con una. Se dice que Stormé DeLarverie, una actriz lesbiana drag king, se resistió al arresto, por lo que fue agredida físicamente por la policía.

DeLarverie incitó a todos los presentes a que la defendieran y a que ya no permitieran más este tipo de abusos, lo que provocó que la policía fuera replegada por la clientela del Stonewall, que se defendió lanzando monedas, piedras y ladrillos.

Los policías tuvieron que refugiarse dentro del Stonewall Inn y se vieron obligados a pedir refuerzos. Con la llegada de la policía antimotines la movilización se contuvo unas horas, pero al siguiente día se volvió a congregar para continuar con los disturbios. Fue así que por primera vez toda la comunidad se unió para luchar contra los abusos de autoridad.

Al año siguiente, se realizó una marcha en el número 53 de la calle Christopher para conmemorar lo acontecido en el Stonewall Inn. Un desfile para celebrar la liberación de una comunidad que durante muchos años vivió sometida y que con orgullo seguiría luchando por el respeto y la igualdad.

Con los años, lo acontecido en Greenwich Village se volvería un estandarte en todo el mundo para la comunidad LGBT+, llevando esta fecha conmemorativa a muchas partes del mundo y convocando a millones de personas que buscan promover la diversidad libre de odio y los derechos humanos para todas y todos.

¿Cuándo fue la primera marcha en México?



En 1979 se realizó la primera marcha del Orgullo Gay en México en un contexto en el que los miembros de la comunidad LGBT padecían de persecución policiaca, tortura y discriminación. La edición número 44 de la Marcha del orgullo LGBT se llevará a cabo el próximo 25 de junio en la Ciudad de México y este año contará con el lema: “¡Las calles son nuestras! Por una diversidad libre de odio, violencia y machismo”.

