Oscar de Pablo entrega un conjunto de poemas escritos en diferentes épocas

Después de varios volúmenes de poesía, narrativa e historia —Debiste haber contado otras historias (2006), poesía; El baile de las condiciones (2011), poesía; De la materia en forma de sonido (2015), poesía; El hábito de la noche (2011), narrativa; Las bolcheviques (2018), historia...— el poeta, narrador y activista político Oscar de Pablo (Cuernavaca, Morelos, 1979) entrega Puño y letra (FCE, 2023), poemario de cadencia desbordada y exaltada configuración lírica y, asimismo, escoltado por una sosegada marejada de cautivantes secuencias anímicas.

“En realidad este libro se puede considerar como una antología personal de poemas que he escrito en diferentes momentos de mi vida; no hay aquí un eje temático central sino variaciones que redundan en la principal motivación de mi trayectoria literaria que se sustenta en lo histórico y lo político. Soy, nunca lo he soslayado, un militante de izquierda preocupado por mi entorno social, este nuevo poemario no escapa de esas inquietudes”, expresó en entrevista con La Razón Oscar de Pablo, Premio de Poesía Joven Elías Nandino 2004 por Los endemoniados.

¿Poemas escritos desde una mirada lingüística reflexiva? La poesía es un género literario que exige una mayor conciencia del lenguaje; es decir, una concentración que derive en una poderosa transmisión de ideas. El poeta tiene el deber de poner atención a las palabras. El argumento primordial de la poesía es el lenguaje.

Oscar de Pablo

¿Temáticas que transitan por la historia, la ciencia, la lucha social y hasta por lo culinario? Así está concebida la selección de los textos con registros a hechos históricos, científicos, la madre, amores juveniles, alegorías, intertextualidades, especulaciones en torno al lenguaje, mitología del México antiguo y hasta recetas de cocina como la que expongo en el poema “Conejo con alcachofa”.

¿Cómo fue concebida la conmovedora elegía “De intemperie”? Es un poema que rinde tributo a David Aguilar Mora, un mexicano miembro del Partido Obrero Revolucionario (de ideología trotskista) que luchó dentro del movimiento insurreccional en Guatemala en contra de la dictadura. Fue detenido herido y desaparecido el 10 de diciembre de 1965. Es un texto para mí muy entrañable.

¿Las religiones afrocubanas y la concordia del son cubano, presentes en el libro? Tengo mucha afinidad afectiva con Cuba de ahí los poemas “Casi son” y “Tanto pudiese el son”. Me interesa el ritmo en la construcción del poema. He realizado varias presentaciones de este libro acompañado de músicos que interpretan música cubana, sobre todo son montuno.

¿Cuaderno de dinámica social, política e histórica? El propósito era entretejer lo poético con acciones de personajes históricos o protagonistas de movimientos sociales a través de gestos de sus vidas. La escritura de cada uno de los textos se apoya en el argumento que se quiere exponer o desplegar. Cada alegoría, paranomasia o simbología se modifica de acuerdo a la concordancia, al eco que exige el cuerpo del poema arrogado en verso libre u otras formas elucidadas de manera totalmente disidente como el ‘soneto’ que cierra el libro: “Declaración de principio”.

