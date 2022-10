Paolo Nani promete carcajadas con su célebre heladero

El clown italiano Paolo Nani, considerado uno de los mejores actores del teatro gestual a nivel mundial, promete en el Festival Internacional Cervantino un sinfín de carcajadas con el célebre personaje del heladero regordete, quien irrumpe en las plazas públicas para cantar, inflar globos, tocar instrumentos imaginarios e invitar a participar a los espectadores en esa locura, luego de fallar en su misión por hacer el helado más delicioso del mundo y elaborar una mezcla que hace que aparezca su temerario y divertido alter ego.

Nani presenta Jekyll al hielo, puesta en escena que ha llevado a 40 países y se basa en la icónica novela El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, de Robert L. Stevenson.

“Quería hacer un personaje cómico y dramático al mismo tiempo, la novela es muy dramática, quería hacer otra cosa. Primero pensé en hacer a un policía, después de un minuto de improvisación en la calle pensé, esto no funciona, luego recordé a los heladeros de Turquía que hacen algo acrobático, dije ¡wow!, haremos helados”, compartió a La Razón el artista, quien ha presentado este espectáculo mil 700 veces.

En este show Nani hace gala de su talento como “acróbata gestual” y su manera de acaparar la atención del público, pues el personaje en ocasiones se ha enfrentado a tener sólo a una persona como público.

“Es imposible que no me vean, el personaje toma mucha atención, tiene mucho color y ruido; ha pasado que al iniciar el espectáculo no había nadie, pero el personaje no tiene problema, estaba una persona, ante eso, el heladero sabe siempre qué hacer y es muy divertido esto”, comentó.

A casi 10 años de montar esta puesta escénica considera que éste ha ido transformándose en la medida en que también él ha cambiado.

“Sí veo un cambio, veo videos de mis espectáculos y oigo que la gente se ríe mucho, yo me aburro, antes usaba muchos silencios y ahora hago mucho ruido; el espectáculo se va transformando conmigo”, apuntó.

Nani consideró que el arte tiene que estar constantemente en transformación porque sino muere. En el caso del clown, agregó, es importante saber que lo que hacía reír hace 50 años ahora no lo va a hacer.

“Las cosas si no cambian mueren, en las películas vemos siempre son algo nuevo, se mezclan con otra cosa, han puesto aliens y western, el clown tiene una base muy antigua, pero tiene que mezclarse con otra cosa, no se puede seguir haciendo lo de hace 50 años, tiene que seguir transformándose”, expresó.

Paolo Nani presenta Jekyll al hielo, desde hoy y hasta el domingo, a las 12:00 horas. El jueves en Yerbabuena, el viernes en la Cancha de Mellado, el sábado en la Plaza Mexiamora y el domingo en la Plaza del Cantador, en la ciudad de Guanajuato.



· Cuándo: del 27 al 30 de octubre

· Dónde: jueves en Yerbabuena, el viernes en la Cancha de Mellado, el sábado en la Plaza Mexiamora y el domingo en la Plaza del Cantador

· Horario: 12:00 horas Jekyll al hielo