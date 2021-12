Publican biografía de Gardel, el hombre que cambió la crónica del tango

Felipe Pigna (Buenos Aires, 1959): historiador, profesor, cineasta y escritor argentino, especializado en la historia de su país. Ha incursionado en la divulgación cultural en diversas plataformas (cine, televisión, radio, periodismo...); el programa Ver para leer lo acredita como el historiador con más difusión popular en la Argentina contemporánea. Rector del Centro de Difusión de la Historia Argentina de la Universidad Nacional de General San Martín, columnista de la radio Vorterix, director de la revista Caras y Caretas y consultor para América Latina del canal de televisión History.

Llega a México Gardel (Editorial Planeta, 2021), biografía erigida por Felipe Pigna de un personaje único: el legendario Carlos Gardel (1887-1935), cantante, compositor y actor de cine argentino. Pionero y figura representativa del tango canción. Vida fascinante acechada por la gloria y la tragedia en episodios y crónicas inolvidables. Un hombre que llevaba la música en el alma. Carlitos, El Zorzal Criollo, El Morocho del Abasto, El Mago, El Rey del Tango, El Mudo, El Troesma. Dicen que cada día canta mejor.

“Tenía muchas ganas de escribir esta biografía, donde rastreo las gestas de Gardel como cantante señero en la historia del tango. Una suerte de crónica de todo lo que nos pasó entre 1890 y 1935, año de su muerte, y los acontecimientos trascendentales del mundo en ese periodo. Escribo sobre el cantor que le dio un viraje al tango y, como él mismo decía, en su condición del primer intérprete del género. He querido develar los gestos de este argentino del siglo XX que trascendió internacionalmente dejando huellas en España, Francia, Estados Unidos y en la mayoría de los países latinoamericanos”, expresó en entrevista con La Razón, Felipe Pigna, legatario de la Faja de Honor en la categoría de Ensayo de la Sociedad Argentina de Escritores.

¿Biografía de Gardel después de cientos de crónicas y semblanzas que se han publicado sobre él? La vida de Carlitos es inagotable. Murió a los 45 años de edad: su paso por el mundo está enmarcado por hazañas increíbles. Quise retornar a ese universo de nuestro primer mito popular; no olvidar la psicosis que provocó su desaparición física en ese terrible accidente aéreo. Gardel es un eco, un retumbo que no se apaga. Seguirán apareciendo biografías, la mía no es definitiva.

¿Cómo llega usted al ‘cosmos Gardel’? Créame, no le miento: a los dos años de edad yo cantaba algunos tangos de Gardel; mi madre ponía una radio portátil colgada en la cabecera de mi cuna sintonizada con una emisora que transmitía todo el tiempo tangos: así me hice tanguero. Carlitos me acompañó durante mis años de estudiante en la radio y el tocadiscos. Yo pensaba en él como un personaje de ficción, literario.

¿Pretexto para hacer una historia paralela de Argentina? No tanto para paralela, imposible desligar al tango de la Historia de mi país. Hago referencias de sucesos trascendentes en el mundo durante la formación y gloria de Gardel. Él está en los intersticios de la Historia: cuando uno se pone a investigar, por ejemplo sobre los años 20 y 30 del siglo pasado, aparece la imagen de El Zorzal Criollo de manera inevitable.

¿Biografía que se lee como una novela? Quizás, pero nunca pretendí escribir una novela. Soy historiador. No dudo que se asomen por momentos, arrojos documentales marcados por la crónica periodística.

¿Volumen con una iconografía de algunas imágenes inéditas? Sí, algunas fotos son inéditas o poco conocidas. Están tomadas del Archivo General de la Nación, Museo Carlos Gardel y Archivo del diario Clarín. Hay algunas que me llenan de emoción. Escogí para la cubierta del libro una, donde aparece risueño y jovial: en el fondo está la foto de su abuelo materno.

