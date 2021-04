Granta incluye a 4 mexicanos entre los 25 mejores narradores jóvenes, ¿quiénes son?

La revista británica Granta valoriza a la literatura española con un nuevo catálogo de 25 narradores jóvenes menores de 35 años, de Hispanoamérica y España, lo cual abre un diálogo con las disimilitudes que se presentan hoy en el panorama de la ficción en la lengua de Cervantes.

Para los 25 autores de este compendio -donde aparecen cuatro mexicanos: Aniela Rodríguez (1992), Andrea Chapela (1990), Aura García-Junco (1989), Mateo García Elizondo (1987)-ser distinguidos por la mítica, influyente y prestigiada publicación inglesa, fundada hace 132 años, es una oportunidad de tener presencia en el mundo editorial anglosajón de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, entre otras naciones de habla inglesa.

¿Quiénes son los 4 mexicanos en el ranking de Granta?

La mexicana Aniela Rodríguez (Chihuahua, 1992) es una de las autoras más jóvenes en la relación: presenta un cuento sobre un pescador que carga un niño muerto: referencia con ecos de la oralidad explorada por Juan Rulfo (“Caminaste y caminaste, Carmelo, repitiéndote las mismas pinches palabras que no tenían sentido”, asienta un pasaje de la historia).

“Se quedaron atrás los tiempos en los que las escritoras éramos asociadas a un solo género, o a temas como lo familiar, lo doméstico o la intimidad”, precisa Rodríguez, quien asevera que muchas narradoras apuestan por experimentar con el lenguaje, como lo hace la mexicana Fernanda Melchor; o asimismo, con los géneros, como lo han hecho la argentina Samanta Schweblin o la ecuatoriana María Fernanda Ampuero.

Aura García-Junco (Ciudad de México, 1989), otra de las mexicanas elegidas, en la novela Mar de piedra, aborda justamente, los feminicidios en México, a través de una atmósfera que empalma la fantasía con lo distópico: hembras desaparecidas aparecen transformadas en efigies en las avenidas de la Ciudad de México. “Quería reflejar cómo las personas desaparecidas en México se vuelven parte del paisaje, a pesar de estar ausentes. Dejan secuelas que trascienden su propia existencia, en el tejido social, son un recordatorio del que nadie está a salvo”, subraya la joven novelista.

El escritor chileno Roberto Bolaño (1953 – 2003): referencia clave de muchos de estos escritores y escritoras; sin embargo, es interesante destacar que una de las autoras más citadas, de acuerdo a los dictaminadores de Granta, es la poeta estadounidense Sylvia Plath.

“Pese a no ser una figura de referencia para mí, me llama la atención y me parece muy emocionante que la figura que aparezca como referencia sea una mujer, una poeta en una lista de narradores, que venga del inglés. Dice mucho de cosas como poner los afectos más en el centro de la obra, del cuidado del lenguaje y de una escritura más encarnada”, expresa la mexicana Andrea Chapela (Ciudad de México, 1990), cuyo cuaderno, Ansibles, perfiladores y otras máquinas de ingenio (2020), está considerado como de las publicaciones de ciencia-ficción más innovadoras de los últimos años en la literatura hispánica.

La lista de este año evidencia que son muchas las escritoras que llevan la batuta de las permutaciones en la literatura en español. “Son en buena medida las mujeres las que están llevando las preocupaciones formales por nuevos derroteros. Hemos recibido más nominaciones de mujeres que de hombres en países como España, Argentina y Chile. Hace 10 años en la lista había 17 escritores por 5 escritoras; España y Argentina acaparaban las posiciones. Esta vez el equilibrio de género es de 14 por 11: España (seis autores) y México (cuatro) como los países con más designados seguido de Cuba (tres): la representación ha crecido”, afirman los editores de Granta.

“Una de las diferencias sustanciales entre esta selección es que muchos de estos jóvenes escritores prestan una especial atención a las cualidades sonoras del lenguaje escrito. Tienen un oído agudísimo para captar la entonación y los giros idiomáticos más sutiles de las diferentes zonas geográficas. Y no solo para el diálogo, sino que lo incorporan a la voz del narrador”, señalan.

Nuevo directorio donde hay autores avalados con galardones y premios internacionales, amén de varios años de trayectoria: la ecuatoriana Mónica Ojeda, el cubano Carlos Manuel Álvarez, el costarricense Carlos Fonseca o la española Cristina Morales; y otros que debutan con apenas una obra recién publicada, como Andrea Abreu (Tenerife, 1995).

La colección de relatos de cada uno de los seleccionados, incluida en la edición 23 de la revista inglesa: confirmación del cambio de arquetipo geográfico y lingüístico: el colombiano José Ardila escribe desde un pueblo en las franjas campesinas de Antioquia; Miluska Benavides, de los litorales mineros de Perú; y Martín Felipe Castagne desde un altozano argentino. La cadencia y la búsqueda sonora se vislumbran en los vaivenes de la prosa de Andrea Abreu, o en la modulación oratoria del cántico a las mujeres karatecas de Cristina Morales.

Mónica Ojeda, quien presenta un relato fundamentado en un ritual andino, explica que la palabra es “sensorial, musical, rítmica, atmosférica... Cuando uno escribe está componiendo una cadencia específica que se siente con todo el cuerpo. Eso es la literatura: la palabra que, como en un conjuro, transforma la materia porque la atraviesa. No apostar por esa dimensión de la escritura sería desperdiciar su potencial”.

Veinticinco jóvenes autores españoles e hispanoamericanos que habrá que seguirle los pasos. Aquí el listado completo de todos los seleccionados en esta edición 2021 de Granta:

Irene Reyes-Noguerol, España, 1997

Andrea Abreu, España, 1995

Munir Hachemi, España, 1989

David Aliaga, España,1989

Cristina Morales, España, 1985

Alejandro Morellón, España, 1985

Aniela Rodríguez, México, 1992

Andrea Chapela, México, 1990

Aura García-Junco, México, 1989

Mateo García Elizondo, México, 1987

Camila Fabbri, Argentina, 1989

Michel Nieva, Argentina, 1988

Martín Felipe Castagnet, Argentina, 1986

Carlos Manuel Álvarez, Cuba, 1989

Dainerys Machado Vento, Cuba, 1986

Eudris Planche Savón, Cuba, 1985

Paulina Flores, Chile, 1988

Diego Zúñiga, Chile, 1987

Estanislao Medina Huesca, Guinea Ecuatorial, 1990

Mónica Ojeda, Ecuador, 1988

Carlos Fonseca, Costa Rica, 1987

José Adiak Montoya, Nicaragua, 1987

Miluska Benavides, Perú, 1986

José Ardila, Colombia, 1985

Gonzalo Baz, Uruguay, 1985

