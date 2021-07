Regresan los Viernes de Cena y Jazz al Centro Cultural El Convite

Después de 18 meses de paralización de sus actividades musicales por la presencia de la pandemia de Covid-19, el Centro Cultural El Convite de la colonia Portales Sur retoma la programación de los Viernes de Cena y Jazz con un cartel que incluye a destacados instrumentistas del género en México. Recitales al aire libre con aforo restringido y horario acuerdo al semáforo epidemiológico.

“Uno de los ingredientes del que tuvimos que abstenernos en El Convite, durante gran parte de esta pandemia, fue la programación de música en vivo. El pan y el vino en la mesa y la síncopa de fondo se extrañaba”, dijo a La Razón Edgardo Aguilar coordinador musical de El Convite.

Los vecinos de la popular colonia Portales Sur celebran este regreso de recitales acústicos de íntima convivencia en compañía de una buena cena, buen vino y presencia de ejecutantes de jazz nacionales e internacionales. “Qué bueno que retorna el jazz a El Convite. Ya hacía falta. El barrio se reaviva con estos conciertos”, comenta la dentista Juana Amador, vecina de la colonia.

Los programadores musicales del sitio tienen muy presente al saxofonista de jazz Sonny Rollins cuando dijo: “Creo que la música debe ser juzgada por lo que es. Es una hermosa manera de juntar a la gente, un poco de un oasis en este desastroso trozo mundo." Y eso ocurre en estos encuentros de los viernes en El Convite: la gente se reúne en torno a los murmullos de piano, bajo, batería, saxofones para conjurar la belleza de la música en contra de las calamidades que nos azotan.

“El Convite sin jazz no es El Convite. Este lugar nos pertenece es un orgullo de nuestra colonia, ya me alisto para este viernes, ya nos hacía falta la música; yo he aprendido mucho del género, gracias a esta programación semanal donde acudo con mi esposa e hijos. No hay etiquetas, es un encuentro con la gente de la colonia”, comenta entusiasmado el mecánico automotriz, Jorge Avelar Sarmiento.

“A partir de este viernes regresan la mezcla de los murmullos, el tintineo de las copas, el sabor del clásico de la sopa de mejillones y demás aromas que escapan de la cocina. El servicio de cenas se reanuda con un buen maridaje de música y platillos de temporada. Prosodia sincopada para inundar la noche. El jazz nos hermana”, refiere Celina Aguilar, coordinadora de Relaciones Públicas de El Convite.

