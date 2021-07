¿Quién es Reinaldo Arenas, el poeta que se suicidó añorando la “libertad en Cuba”?

El narrador, dramaturgo, poeta y ensayista Reinaldo Arenas Fuentes hoy, 16 de julio, cumpliría 78 años. Nació en Aguas Clara (lugar impreciso situado entre unos pedregales al norte de Holguín y al sur de Gibara) Cuba, en 1973; se suicidó, aquejado por el SIDA, el 7 de diciembre de 1990 en Nueva York. Dejó una carta a sus amigos que hace eco en estas jornadas inciertas en que la represión de la dictadura que azota a Cuba desde hace 62 años se ha recrudecido.

Queridos amigos: debido al estado precario de mi salud y a la terrible depresión sentimental que siento al no poder seguir escribiendo y luchando por la libertad de Cuba, pongo fin a mi vida. En los últimos años, aunque me sentía muy enfermo, he podido terminar mi obra literaria, en la cual he trabajado por casi treinta años. Les dejo pues como legado todos mis terrores, pero también la esperanza de que pronto Cuba será libre. Me siento satisfecho con haber podido contribuir aunque modestamente al triunfo de esa libertad. Pongo fin a mi vida voluntariamente porque no puedo seguir trabajando. Ninguna de las personas que me rodean están comprometidas en esta decisión. Sólo hay un responsable: Fidel Castro. Los sufrimientos del exilio, las penas del destierro, la soledad y las enfermedades que haya podido contraer en el destierro seguramente no las hubiera sufrido de haber vivido libre en mi país. Al pueblo cubano tanto en el exilio como en la Isla le exhorto a que siga luchando por la libertad. Mi mensaje no es un mensaje de derrota, sino de lucha y esperanza. Cuba será libre. Yo ya lo soy. Reinaldo Arenas. New York.

Hijo de una familia de campesinos, abrazó en los años iniciales a la revolución castrista: después fue perseguido y encarcelado por el régimen debido a su disidencia y condición de homosexual. Logró salir por el puerto de Mariel en el famoso éxodo migratorio a Estados Unidos del año 1980.

¿Cuáles son los libros más importantes de Reinaldo Arenas?

En Cuba pudo publicar un único libro —Primera Mención del Concurso de Novela de la Unión de Escritores y Artistas Cubanos (UNEAC)—, Celestino antes del alba (1967). La novela, El mundo alucinante, también elogiada un año después por el jurado del certamen de la UNEAC no se publicó en Cuba, en 1969 apareció editada en México.

Portada de Celestino antes del alba, de Reinaldo Arenas. Especial

Portada de El mundo alucinante, de Reinaldo Arenas. Especial

Autodidacta, recibió consejos de José Lezama Lima y de Virgilio Piñera: dos grandes escritores del Grupo de Orígenes. Arenas fue calificado por el gobierno de Fidel Castro como un “peligro social” y un “contrarrevolucionario”. Acreditada obra (cuento, novela, teatro, poesía, ensayo) escrita en la clandestinidad y confiscada muchas veces, por la policía.

POrtada de Antes que anochezca, de Reinaldo Arenas. Especial

Siete libros para conocer a Reinaldo Arenas Celestino antes del alba (novela) El mundo alucinante (novela) El color del verano o Nuevo Jardín de las Delicias (novela) Ante que anochezca (autobiografía novelada) Adiós a Mamá (cuento) La vieja rosa (noveleta) Leprosorio (poesía)



Reinaldo Arenas, un crítico del castrismo

Pasión literaria y posición anticastrista: dos actitudes determinantes de un autor de fuerte personalidad, que sufrió acoso de las autoridades no solamente por su franca homosexualidad, sino por su crítica al castrismo, lo cual le obstruyó muchas posibilidades de desarrollo como escritor e intelectual durante los años de mayor proscripción e intransigencia política-cultural en la Isla.

Moral e identidad personal se entrecruzan en sus textos donde concurren alucinaciones, fantasías y entornos mágicos. Empalme del Carnaval y la Cuaresma en un sentido breugheliano: el autor de Con los ojos cerrados ocupa un lugar prominente en la literatura hispánica.

La aurora sigue intacta. Celestino es un niño todavía: escribe versos en los troncos de los árboles. El abuelo va con un hacha talando los versículos del nieto en la resina de los cascarones de las ceibas. “¡Oh luna! Siempre estuviste a mi lado, alumbrándome en los momentos más terribles; desde mi infancia fuiste el misterio que velaste por mi terror, fuiste el consuelo en las noches más desesperadas, fuiste mi propia madre, bañándome en un calor que ella tal vez nunca supo brindarme...”: Reinaldo Arenas, 78 años en las encrucijadas del alba.

