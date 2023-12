Roney Fundora expone sus Pequeñas Mutaciones

El artista plástico Roney Fundora (La Habana, 1972) presenta la exposición Pequeñas Mutaciones en la galería del Círculo Cubano de la Ciudad de México (Córdoba 14, colonia Roma, CDMX), conformada por más de 20 piezas de pequeño formato, presentadas dentro del concepto Polípticos multifuncionales: serie de corte expresionista abstracto, que desborda energía de color y una gran dinámica emotiva en el tratamiento de texturas, efectos y sensaciones.

Arte gestual que trabaja directamente sobre los sentidos y emociones en la propuesta de una serie de paisajes imaginarios recreados por el mismo espectador, quien construye desde su singular percepción una mirada visual propia. Grandes trazos con espátulas de diversos tamaños, los cuales crean estructuras móviles y transparencias como un gran manto que desvanece los sentidos y provoca interpretaciones diversas.

Fundora, graduado de la Academia de Artes Plásticas de San Alejandro (La Habana), radica en México desde los años 90 y sus cuadros forman parte de colecciones de galeristas de México, Turquía, Inglaterra, Francia, EU, Chile, España y Cuba.

“Esta instalación está integrada por obras de action painting, testimonio de mis faenas en el proceso de pintar desde una expresividad vigorosa y brutal de un soplo creativo que queda plasmado durante un ejercicio de improvisación descontrolada del gesto en el propósito de hacer visible el movimiento fugaz del instante a través de trazos espontáneos y libres. Los índices y codificaciones plasmados enuncian las emociones y señas de mi personalidad”, expresó a La Razón.

¿Propuesta muy expresiva, enérgica y contemporánea? Sí, son cuadros que proyectan pujanza, fuerza, turbaciones y figuraciones inquietantes dentro de una propuesta de arte abstracto muy contemporáneo, muy actual.

¿Su trabajo abarca varias disciplinas plásticas? Me considero un artista visual o multidisciplinario, más que solamente un pintor. He trabajado en otras ramas y disciplinas de las artes visuales: ilustración, grabado, diseño gráfico, dirección de arte y fotografía; asimismo, he incursionado en instalaciones conceptuales que han sido exhibidas en varios espacios y galerías dentro y fuera de México.

La incertidumbre se apoderó de mí mientras configuraba las piezas, no había certeza del resultado, de ahí el provocar errores espontáneos

Roney Fundora, Artista plástico

¿Artista enfrentado a retos creativos? Ese ejercicio multidisciplinario me ha permitido diversificar mis criterios estéticos y sumergirme en nuevos desafíos técnicos y conceptuales, que enriquecen y aportan a mi desarrollo como creador. El arte es un universo de posibilidades extraordinarias, que me brinda la oportunidad de escaparme por momentos de la realidad en una catarsis total: cuando estoy pintando entro en un estado de trance continuo donde libero mi espíritu.

¿Estas Pequeñas Mutaciones intentan provocar turbaciones? La incertidumbre se apoderó de mí mientras configuraba estas piezas, no había certeza del resultado, de ahí el provocar intencionalmente errores espontáneos y deliberados con el designio de quedarme al final con esos accidentes que más se ajustan a mi visión y nociones estéticas para establecer un diálogo con el espectador.

¿Muestra en que se percibe a un pintor en contacto directo con el material? Es importante el contacto directo con los materiales: necesito sentirlos en mis manos, embarrarme todo el cuerpo mientras me vinculo magnéticamente con la idea. El arte es un extraordinario generador de emociones, motiva la vida, abre tus posibilidades espirituales, visualizas un panorama mágico de lo que pudiera ser la vida.

¿Qué es para usted el arte plástico? Pintar es una manera creativa de plasmar en una superficie mis verdaderas obsesiones, esas que me acompañan siempre, es una forma de acumular en diferentes estilos, técnicas y figuraciones mis pesadillas más profundas en una especie de exorcismo. El arte nos purifica y nos transforma, materializa nuestras proyecciones e ideas en algo mágico y extraordinario.